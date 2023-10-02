忧中国产品若断供 过渡清洁能源会更难 欧洲太阳能业者促勿征收进口税　

（布鲁塞尔路透电）欧洲太阳能业者促请决策者不要对进口产品征收关税，他们担心中国产品供应若中断，会严重损害欧洲快速过渡到清洁能源的能力。

欧盟和欧洲各国政府正考虑对进口产品实施更严厉措施，以寻求扩大欧洲的清洁技术制造业，同时在绿色转型过程中减少对中国产品的依赖。

面对进口的廉价中国电动车，欧洲委员会为了保护本土车企，上月宣布对中国电动车发起反补贴调查，这可能导致中国电动车被征收惩罚性关税。此外，根据路透社看到的一份德国政府文件，德国正在考虑实施贸易保护措施，保护本土太阳能制造商。

业者：关税非解决办法 应通过奖励鼓励欧洲生产太阳能装置

不过，欧洲太阳能联合会（SolarPower Europe）董事埃尔福特认为，关税并不是解决欧洲太阳能行业当前挑战的好办法。

埃尔福特也是瑞士太阳能电池制造商Meyer Burger的首席执行官，他说：“与其通过关税制裁整个行业，我们应该通过奖励措施鼓励欧洲国家生产太阳能装置。这样太阳能的部署工作可以不受干扰地继续下去，欧洲太阳能制造业也能平稳增长。”

欧洲太阳能联合会发布声明说，在太阳能领域设置贸易壁垒，将会是一种“双输战略”。这个组织敦促欧盟各国政府帮助本土制造商成长，包括让本土工厂更容易获得欧盟国家援助。这份声明并没有明确提及中国。

根据欧洲委员会的资料，欧盟太阳能板所需的硅棒和硅片逾90%来自中国。欧洲制造商申诉，中国太阳能组件以低于制造成本的价格充斥欧洲市场，迫使欧洲制造商不得不削价求售。

不过也有业内人士担心，限制中国供应源将导致2013年至2018年的情况重演，当时欧盟限制中国太阳能板和太阳能电池零关税进口，结果欧洲的太阳能安装次数一度减少。欧盟去年新增太阳能发电产能达到40千兆瓦，创历来新高。