集游戏动漫汽车三元素 日本“变形金刚”机器人叫价300万美元

（横浜综合电）日本一家公司研发了一款类似日本动画形象机动战士高达（Gundam）的机器人，只要300万美元（约411万新元）就可拥有这款高4.5米、重3.5吨及四轮驱动的机器人。

名为ARCHAX的机器人，由操作员在位于胸部的控制舱操控。机器人外部设有多台摄像机，即时传送影像给操作员，让他可以根据情况调整机器人的动作。

可变形成汽车 最快时速10公里行驶

ARCHAX将在本月较迟时候于日本移动出行展正式推出。它有两个移动模式：一是直立的机器人，另一类似“变形金刚”，可变形成汽车，以最快每小时10公里的速度行驶。

研发机器人的是一家起步公司Tsubame Industries，公司总裁吉田亮（25岁）说，日本很擅长动漫、游戏和汽车，“所以我想，如果能够开发出可以综合这些元素的产品，那就很棒了。我要打造一些东西，马上令人联想起‘这是日本’！”

研发公司总裁：希望有一天可用于救灾或航天工业

吉田计划制造和销售五架机器人，也希望有一天这款机器人可以用于救灾或航天工业。

吉田从小就对制造业有兴趣，在祖父的钢铁厂学习如何焊接，然后创办一家生产肌电假手的公司。他表示，自己渴望保持日本在制造业的竞争优势，并说：“我希望向前辈学习并继承传统。”