拜登誓继续支持乌克兰 吁共和党停止联邦资金“边缘政策”

（华盛顿综合电）美国总统拜登表明，美国临时拨款法案虽未纳入对乌克兰援助，但美国不会置乌克兰于不顾。他也对险些导致政府关门的政治边缘政策表示厌倦，敦促共和党人停止在联邦资金问题上“玩游戏”。

美国参众两院星期六（9月30日）表决通过一项临时拨款法案，让当天午夜资金就要耗尽的联邦政府继续运作至11月17日。为争取共和党和民主党各派支持，法案没有列入新的援乌资金。

对此，拜登星期天（10月1日）在白宫讲话时说：“我要向美国盟友、美国人民和乌克兰人民保证，你们可以依靠我们的支持。我们不会一走了之……我充分期待众议院议长（麦卡锡）遵守承诺，确保乌克兰获得所需的援助与支持，以协助他们抵御侵略和暴行。”共和党议员承诺会另外通过新的对乌援助配套。

敦促共和党迅速行动 让国会通过2024全年预算

拜登敦促共和党人迅速行动，让国会通过2024财年全年预算，以避免联邦政府在临时法案到期后再陷停摆危机。他说：“我厌倦了这种边缘政策（brinkmanship），美国人民也厌倦了。这必须停止，不应再有下一场危机了。”

乌克兰军队正试图在冬季来临前加快反攻步伐，西方盟友的持续支持至关重要。乌克兰外长库列巴星期一说，美国对基辅的支持没有减弱，“因为美国明白这不仅关乎乌克兰，也关乎世界的稳定和可预测性”。他称，双方将找到解决方案。

无论如何必增军援 欧盟拟为乌克兰提供长期安全承诺

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期天访问基辅时说，欧盟对美国把援助乌克兰排除在临时拨款法案外感到惊讶与遗憾。“我希望，这不是最终决定，乌克兰应该能继续得到美国支持。”

博雷利表明，无论美国的情况如何，欧盟都将增加对乌军事援助。他指出，若欧盟希望乌军取得更大成功，就必须给他们“更好且更大的武器”。他也说，欧盟正准备为乌克兰提供长期安全承诺。

分析员认为，美国临时拨款法案向世界释出了负面信息，即不仅共和党人会为了政治而牺牲乌克兰，一些民主党人也会这么做。曾任美国外交官的咨询公司全球战情室总裁布鲁恩告诉法新社：“基辅领导人应为此担忧，我想莫斯科正为我们的支持出现可能减弱的迹象而庆祝。”

美国国会至今批准的对乌援助总额已达1000亿美元（约1370亿新元），美国将于2024年举行总统选举，对乌援助已成烫手山芋。

麦卡锡因与民主党人合作通过临时拨款法案而面临党内逼宫，为美国对乌援助增添不确定因素。强硬派共和党众议员盖茨已表明，要提出投票罢免麦卡锡议长职务的动议。

目前不清楚，面对这样的罢免动议，麦卡锡能获得多少支持，或是否会有民主党人支持他。麦卡锡接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时称，自己会挺过这次难关。

麦卡锡此前因启动对拜登的弹劾调查而惹怒民主党。被问及民主党人是否应支持麦卡锡留任，拜登说，这要由民主党国会领袖来决定。

麦卡锡：会确保乌获得武器 但边境若不安全就别想大笔援助

麦卡锡星期天表明，乌克兰能获得多少援助，取决于边境安全资金是否增加。他说：“我会确保乌克兰获得武器，但若边境不安全，他们不会得到大笔援助。”

即使麦卡锡和民主党对乌援助达成协议，包括可能借此来换取留任议长，美国也面临一个更广泛的问题——战争疲劳。9月24日发布的民调结果显示，41%的美国人认为，美国已为乌克兰做了太多，较2月调查时的33%进一步上升。从强硬派共和党人到一些较温和的议员都声称，他们不会给乌克兰开“空白支票”。