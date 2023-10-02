调研：疫后报复性旅游或将结束

（新加坡讯）最新市场调研报告显示，随着通货膨胀持续多年以及旅行成本上升，在冠病疫情后出现的报复性旅游可能即将结束。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，市场调研公司Morning Consult发布报告指出，虽然一些国家民众的旅行意愿正在增加，但其他国家特别是欧洲人的旅行意愿则持平或下降。

自2022年以来，法国人的旅行意愿下降了11个百分点，德国人的旅行意愿下降六个百分点，加拿大人和俄罗斯人对旅游的兴趣也各下降四个百分点。

分析：通胀与物价升高使欧洲人旅游意愿低落

Morning Consult旅游和酒店业分析员罗斯克说，大多数人已完成报复性出游，而出行放缓可能会在欧洲更为明显，因为过去一年通胀侵蚀了消费者的积蓄，再加上北美旅客今年蜂拥至欧洲，进一步推高物价，使欧洲人的旅游意愿比其他地区的民众更为低落。

亚太区较迟解除边界防疫限制，所以这个地区的报复性出游还会持续一段时日，但根据调研公司牛津经济（Oxford Economics）的最新报告，亚太区的短程报复性旅游“可能将减退”。2023年上半年，挤压的需求推动了亚太区旅游业，但之后趋势开始扭转，例如前往马来西亚旅游的新加坡游客减少了。

报告指出，随着货币紧缩政策延迟发挥效应，其他地区相信也会出现类似情况，来自欧美的旅客料将逐渐变少。

牛津经济预测美国经济会在明年年初左右陷入衰退，而当世道不景气时，最先舍弃的消费之一就是旅游。

Morning Consult的报告显示，旅游意愿上升的国家主要为中国、墨西哥和日本。不过日本仅53%受访者表示有意在未来12个月内出游，是15个受调查国家中最低的；中国则出现旅游热，根据飞猪旅行社的数据，“黄金周”假期期间，内陆游订单同比激增近六倍，出境游订单暴增逾20倍。

然而牛津经济指出，在重新开放初期、消费猛增之后，中国消费者正快速失去旅游热情，而失业率攀高、陷入困境的房地产业带来负面财富效应，以及工资增长疲弱，也将冲淡出境游的兴致。