降水少影响农收 印度或延长农产品出口限制

（德里／孟买综合电）印度今年雨季的降雨量为五年来最低，可能加剧对农作物收成的影响，进而促使当局对糖类、大米和小麦等农产品实施更长时间的出口限制。

根据印度气象局上星期六（9月30日）发布的声明，印度今年6月至9月的季风季节降雨量为820毫米，比长期平均降雨水平低6%，是自2018年以来的最低值。受厄尔尼诺现象影响，8月更成为印度一个多世纪以来最干旱的月份。

印度部分地区旱情严重 降雨量比正常水平少18%

印度东部和东北部为主要水稻种植区，今年季风期降雨量比正常水平减少18%；西部、西南部主要产糖区马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦的部分地区，今年也出现严重旱情。

印度是全球第二大的小麦、大米和糖生产国。当局去年开始限制食糖出口，今年8月底又全面禁止大米出口，推升全球糖价和米价。亚洲米价现已接近15年来的最高点，纽约的糖价今年已经上涨超过30%，逼近12年来的新高。

今年夏季降雨不足，可能会导致印度的糖、豆类、大米和蔬菜等主要食品价格上涨，并促使当局在明年全国大选前继续限制农产品出口，继而进一步推高全球粮食价格。

印度糖厂协会此前预计印度2022年至2023年度的食糖产量为3280万吨，2023年至2024年度的产量为3168万吨。商品贸易商苏克敦的总经理奥斯汀则预测，印度2023年至2024年度的食糖产量仅2860万吨，远低于糖厂协会的数字。

调查：印度新榨糖季或不会出口食糖

虽然粮食部门对甘蔗收成的前景持乐观态度，但彭博社对14名分析师、贸易商和榨糖商进行的调查显示，大部分受访者都认为，由于产量下降，印度在本月1日开始的新榨糖季，可能不会出口任何食糖。

此外，因为自去年11月到今年3月降雨量不足，印度的储水减少。截至9月底，全国150座水库的蓄水量比去年同期减少近20%，可能影响小麦和油籽等依赖储水的冬季作物收成。

印度8月的食品通胀已经比去年同期飙升近10%。考虑到今年农业产量下降的风险，当局可能会继续采取措施应对食品通胀问题。目前政府不仅限制糖和部分谷物出口，也打击囤积粮食的行为，同时出售中央储备农产品，以降低食品价格。