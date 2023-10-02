奠定mRNA冠病疫苗开发基础 两科学家共享诺贝尔医学奖

（斯德哥尔摩综合电）瑞典卡罗琳医学院星期一（10月2日）宣布，将2023年度诺贝尔医学奖授予匈牙利生物技术科学家卡塔琳·考里科和美籍科学家德鲁·韦斯曼，以表彰他们在信使核糖核酸（mRNA）技术领域的研究成果。

瑞典颁奖机构在表扬两人的奖状上写道：“他们的突破性发现从根本上改变了人们对mRNA如何与人体免疫系统相互作用的理解。在现代人类卫生面临最严重的一次威胁期间，获奖者为空前快速地开发出冠病疫苗做出了贡献。”

研究指mRNA可修改并输入体内诱发免疫系统反应

考里科和韦斯曼于1998年偶然相识，之后开始研究mRNA的治疗技术。2005年，两人发表重要研究进度，指mRNA可加以修改并输入体内，诱发保护人体的免疫系统反应。mRNA疫苗引发的免疫反应强大，对以前未遇过的特定传染病产生高浓度抗体，这种疫苗与其他疫苗不同的是，任何时候都不须要注射活病毒或减毒病毒刺激免疫。

两人的研究成果为制药公司辉瑞／BioNTech和莫德纳研发冠病疫苗铺平了道路。两人将分享1100万瑞典克朗（约137万2000新元）奖金。

考里科（Katalin Kariko，68岁）是匈牙利塞格德大学教授和宾夕法尼亚大学兼任教授，她曾是德国生物技术公司BioNTech的前高级副总裁兼核糖核酸蛋白质替代项目的负责人。她星期一接受瑞典电台采访时表示，对获奖感觉“难以置信”。考里科说，虽然近年来她的研究成果获得了认可，但过去许多年自己一直不敢奢望得奖。

已故母亲一直有信心 会宣布女儿得诺贝尔奖

然而，考里科的母亲总是那么有信心，一直在等待诺贝尔奖的宣布。“当我还不是教授的时候，她就已经每年在听了，好像从10年前就这么做了。她总是听着，并说‘也许下一刻就会念出你的名字’。”

考里科的母亲已经过世，她回忆当年母女之间的对话时说：“我只是笑，因为我从未获得过资助，也从未有过一支研究团队……所以我说‘不可能’。”事实证明，考里科的母亲是有眼光的。

诺贝尔大会秘书长帕尔曼星期一在宣布得奖人选的记者会上指出，即使考里科的研究遭到怀疑，她仍然坚持不懈。

帕尔曼说：“她（考里科）很纠结，她的愿景的重要性没有得到认可。这是一位与众不同的科学家……她对mRNA的想法及其在治疗上的应用充满热情。”

韦斯曼（Drew Weissma，64岁）也是宾夕法尼亚州疫苗研究教授，他也不相信自己会得奖。他告诉瑞典广播电台，自己先从考里科那里听到这个消息，“因为他们先给她打电话，但没有我的电话号码。我不确定是否有人在恶作剧。”