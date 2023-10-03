欧盟将评估四大关键技术 降低技术武器化风险

（布鲁塞尔综合电）欧盟将评估半导体和人工智能等四项关键技术被不符合欧盟价值观的国家“武器化”的风险，并计划在2024年采取措施应对这一问题。

一名要求匿名的欧盟官员透露，欧盟执委会预计在星期二（10月3日）宣布，将就半导体、人工智能（AI）、量子技术，以及生物技术如疫苗和基因组测序进行风险评估。相关评估工作预计在今年年底完成，下一步是在明年采取措施降低风险。

欧盟可能采取的应对措施包括出口管制，并与志同道合的成员国合作；这一举措是欧盟6月宣布的《欧洲经济安全战略》的一部分。

欧盟执委会认为，如果布鲁塞尔担心关键技术可能会损害欧盟的安全、利益或人权，成员国就不能轻易向有关国家提供这些技术。

今年6月，欧盟委员会主席冯德莱恩表明，欧盟正在研究“有限的、少量的尖端技术”。她说：“我们要确保这些技术不会增强某些令人担忧的国家的军事能力。”

分析指出，尽管欧盟并未直接提到中国，但这项评估措施与美国、澳大利亚等忧心中国威胁的国家所采取的措施相呼应。欧盟委员会8月曾说，将针对美国涉华禁令进行分析研究，并就此与美国保持密切沟通。

欧洲议会拟批准遏阻机制 允许制裁从事经济讹诈国家

另一方面，欧洲议会也计划在星期二批准一项遏阻机制，允许欧盟对被视为从事经济讹诈的国家征收关税、限制融资，以及获得公共合同等制裁。这是继立陶宛加强与台湾关系并对中国大陆实施贸易限制后，欧盟对这项争端作出的回应。

虽然欧盟表示将与北京保持对话，但布鲁塞尔实际上已加大力度削减与北京的关键贸易依赖，在欧盟经济战略中与中国保持“去风险，而非脱钩”的关系。