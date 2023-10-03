中国游客国庆长假到访 为日本旅游业带来“意外”惊喜

中国十一国庆黄金周是“零新冠”政策结束后首个长假期，日本方面喜见中国游客数量在各地增加。日媒指有20.5亿人次出游的中国，对日本旅游业而言是个“意外惊喜”。

随着8月份中国赴日团体游禁令的解除，日本各大航空公司都趁着中国国庆长假期，从10月1日起将来往中日的航班增加至每周大约70趟次。日本全日空航空公司每周运营62趟定期往返日本与北京、上海、广州等地的航班。据悉，自9月26日开始到10月6日的中国黄金长假的航班大部分都被填满。

一名中国游客郭先生告诉《联合早报》：“我这次旅行是因为有好长一段时间没来日本了，很想重游一些景点，尤其是富士山。”

根据日本旅游局数据，在疫前的2019年，在3100万访日游客中，来自中国大陆的游客占960万人。中国赴日游禁令在8月份解除之后，其同月的增长数据仍不到疫前的40%。

日本业者拟以中国黄金周试探市场

基于中国游客数量仅属缓慢恢复，日本旅游业者拟以中国国庆长假期试探市场。东京主办一日游的哈多巴士趁中国国庆长假重启暂停三年的中文导游服务。据了解，疫前参与这类巴士团游的中国游客人数不少，而且是经常满座。

该公司公共关系办公室负责人伊藤百奈说：“要与疫前的水平持平，或许还需要一些时间。不过，我们将把这次中国黄金周作为试探市场的一个契机，看看巴士团游的使用量是否能恢复到过去的程度。我们将评估中文旅游的需求，并决定是继续运营或只有在中国长假期间有限度的运营。”

日媒最为关心的是中国游客对福岛第一核电站核处理水问题的看法。日本放送协会（NHK）指出，8月份出现了一些赴日中国旅游团被取消的情况。据日本旅游业界专家称，福岛核处理水问题引发的中日口水战，是在给日本期待中国游客回流浇了一盆冷水。

不过，基于中国游客在中国国庆长假中有所增加，日本一些媒体也改变看法。据日本电视台研判，尽管福岛核电站处理水排放引起强烈反弹，但日本仍是深受中国游客欢迎的旅游目的地。

它指出，中国游客对日本的观感是正面的，一名喜欢海鲜的中国游客说：“我喜欢北海道的螃蟹和海胆。我不太关心处理水问题，在东京时，我想去丰洲市场。”

它认为，即便中国社交媒体上有不少关于福岛核处理水的批评，但是小红书等中国网媒也有不少热推日本吃喝玩乐的视频，这些都为访日旅游带来了正面效应。