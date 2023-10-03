共和党极右众议员盖茨 提动议罢免议长麦卡锡

（华盛顿综合电）美国极右翼共和党众议员盖茨提出罢免众议院议长麦卡锡的动议，给深陷内斗的共和党与分裂的美国国会增添混乱。彭博社指出，无论动议结果如何，都可能大幅改变华盛顿的权力平衡。

众议院将在美东时间10月3日下午（新加坡星期三凌晨）就这项动议进行表决。若多数议员投票支持动议，麦卡锡就得卸下议长职位，但表决可能因程序性动议而推迟。

麦卡锡日前与民主党合作通过临时拨款法案，以避免联邦政府关门，令佛罗里达州众议员盖茨（Matt Gaetz）等共和党强硬派大为不满。盖茨是共和党极右派的领军人物，他们坚持要大幅削减联邦开支、加强边境管控，并反对为乌克兰提供更多援助。他们此前已警告，若麦卡锡在民主党人支持下通过临时拨款法案，就会采取行动把他赶下台。

共和党籍的佛罗里达州众议员盖茨（中）星期一向众议院提出罢免议长麦卡锡的动议后接受媒体采访，表明麦卡锡已经失去他的支持。（路透社）

盖茨星期一（10月2日）在众议院提出动议后说：“美国人民对华盛顿没有预算、年度赤字高达2万亿美元与背负33万亿美元债务感到厌倦。”他宣称，“麦卡锡已经失去我的支持，也没有足够共和党人的支持来继续出任议长”。

麦卡锡随即在社交媒体X上回应：“放马过来吧。”

麦卡锡：有信心挺过动议

麦卡锡星期二（3日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时则指自己有信心挺过这个动议。他说：“我是乐天派。我会把钱押在自己身上。”

麦卡锡面临的危机，给两党议员就联邦政府预算达成最终协议的努力制造了新的障碍。目前，共和党仅以221席对民主党212席的微弱优势控制众议院。假设所有民主党众议员都支持罢免动议，只要有五名共和党人也投赞成票，议长就得换人。

民主党尚未决定是否要支持罢免麦卡锡，或是对他伸出援手以换取他做出让步，如放弃对总统拜登的弹劾调查、就控枪和移民立法进行表决等。几名民主党众议员说，他们在等待党领袖杰弗里斯的指示。

目前也不清楚会有多少共和党人支持盖茨。共和党籍众议员古德（Bob Good）星期一早前说：“如果在任何时候有任何人提出罢免动议，我会投支持票。”其他几名极右翼共和党众议员也说，他们正强烈考虑支持罢免动议。

不过，至今尚无美国众议院议长被罢免的先例。盖茨承认，罢免动议很可能失败，但他表明会继续尝试，并称支持他的人会越来越多。

被问及心目中的替代人选，盖茨说：“我非常欣赏斯卡利斯（Steve Scalise）。我和其他许多共和党人都会投票给他。”斯卡利斯是众议院多数党领袖，即众院第二号人物。

众议院如何罢免议长？

麦卡锡1月历经15轮投票才当选众议院议长，当时他为了争取共和党强硬派支持而做出一些妥协，包括允许单一议员提出罢黜议长动议。民主党籍前议长佩洛西在任时，这样的动议须获得一党多数成员支持方可提出。

动议提出后，众院须在两个工作日内安排表决，但任何一党的议员都可提出程序性动议，以推迟甚至是阻止表决。若动议进入表决程序，只要获得简单多数支持便可通过。

美国众院过去只在1910年和2015年提出过罢黜议长动议，两次都失败了。针对麦卡锡的罢黜动议能否获得足够支持仍不得而知。极端保守派在共和党内只占少数，多数共和党人都支持或至少不反对麦卡锡继续出任议长。目前也没有能够获得党内一致支持的议长替代人选。

此外，罢黜麦卡锡还需多数民主党人配合，而他们有可能会支持麦卡锡，以换取他的妥协。若麦卡锡被罢黜，这可能使众议院更加混乱，加剧两党围绕联邦政府全年预算的拉扯。