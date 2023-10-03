三科学家同获2023年诺贝尔物理学奖

（斯德哥尔摩综合电）瑞典皇家科学院宣布，2023年的诺贝尔物理学奖由来自法国和匈牙利的三名物理学家共享，以表彰他们将产生阿秒光脉冲的实验方法用于研究物质的电子动力学。

该学院星期二（10月3日）发声明说，法国人皮埃尔·阿戈斯蒂尼（Pierre Agostini，81岁）、匈牙利人费伦茨·克劳斯（Ferenc Krausz，61岁）和法国人安妮·吕利耶（Anne L’Huillier，65岁）的实验产生了极短、以阿秒为测量单位的光脉冲，这些脉冲可用于提供原子和分子内部过程的图像，为人类探索原子和分子的内部提供了新工具。

它说，探究真正短暂的事件需要特殊技术，在电子世界中，变化发生在十分之几阿秒内。

瑞典科学院院士奥尔森说，这项研究“在极小的时间尺度上打开了一扇门”。她说，人们曾一度认为电子快速变化的过程是无法被观测的，但阿秒光脉冲（attosecond pulses）的使用改变了这一看法。

评选委员会指出，这项研究突破或能在未来被应用在医疗诊断技术以识别不同的分子，以及了解和控制电子在特定材料中的行为等。

在瑞典隆德大学担任教授的吕利耶是最后一位接听选委会电话的得奖者。她说：“我当时正在教书，所以当你们第三次或第四次打来时，我（才）接听了电话……我很高兴能获奖。这太不可思议了。”

阿戈斯蒂尼目前是美国俄亥俄州立大学名誉教授；克劳斯则是德国马克斯·普朗克量子光学研究所（MPQ）主任、德国慕尼黑大学教授。

三位获奖者将平分1100万瑞典克朗（约137万新元）奖金。

阿秒光脉冲是一种发光持续时间极短的光脉冲，它的出现使人们能够结合阿秒量级的超高时间分辨率和原子尺度的超高空间分辨率，尝试控制和了解原子－亚原子微观世界中的极端超快过程。阿秒光脉冲的应用是人类正在开拓的一个全新科学领域，不仅能帮助科研人员分析原子和分子内电子的运动过程、原子核结构等基础物理学问题，也在为材料科学和生命科学等提供全新的研究手段。