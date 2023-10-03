美国参议员组团访华 寻求与习近平会面

（华盛顿综合电）美国参议院多数党领袖、民主党人舒默星期二（10月3日）说，参议院的跨党派代表团将在10月访问中国、日本和韩国。

共和党参议员克拉波前一天证实，代表团将在下星期访问中国，并希望能与中国国家主席习近平会面。中国驻华盛顿大使馆拒绝置评。

克拉波接受记者采访时说：“我们的目的是与中方接触，就像一些政府高级官员的访问一样，是针对双方面临的一系列广泛问题进行接触……我们坚信，彼此的接触越多，解决冲突的机会和可能性就越大。”

克拉波也说，代表团正在寻求与习近平会面，但会晤安排尚未得到确认。

虽然习近平在2015年对美国进行国事访问期间会见了国会领导人，但按照规格美国高官访北京时是与中国部长会面，而不是国家主席。

部分参议员希望加强接触 解决中美商业问题

一些参议员渴望加强与中国的接触，并解决中美之间的商业问题。美国商务部长雷蒙多最近说，有越来越多美国企业对在华开展业务表示失望。

彭博社引述消息人士的话说，舒默与共和党同僚访问北京时，将向中方提出美国存储晶片制造商美光科技（Micron Technology）在中国开展业务的问题。对此，美光科技发言人不予置评。

美光科技正面临中国的网络安全审查。美光科技表示，网络调查使公司在中国的一半销售面临风险。

消息人士说，参议院代表团还计划到上海与美国商界及其他团体会面，讨论有关美企对中国投资环境的担忧。

据知，白宫知悉参议员们的访华计划，并鼓励他们前往。

最近拜登政府的高官数次访华，寻求缓和中美关系。美国希望改善关系，为拜登和习近平今年11月旧金山举行的亚太经合组织首脑峰会期间的双边会晤打开大门。北京方面尚未表明习近平是否会出席。