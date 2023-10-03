因财务欺诈案首次受审 特朗普称案件是政治骗局

（纽约综合电）美国前总统特朗普星期一（10月2日）因涉及财产欺诈的民事诉讼，第一次在法庭受审。他在庭上没有发言，却在法院外和社交媒体上大骂负责此案的检察官和法官，称此案是出于政治动机的“骗局”。

纽约州检察官詹姆斯指特朗普父子与特朗普集团，为了获取条件有利的银行贷款和降低保险费而夸大资产估值。曼哈顿法官恩戈龙此前裁定有关指控有效，并定下日期从本星期一起在纽约曼哈顿法院开审。

首日庭审时，特朗普身穿深蓝西装，打着亮蓝色领带，领口还有个美国国旗别针，绷着脸弓着背坐在被告席。检方律师开场时，特朗普双手交叉抱胸，瞪着法官恩戈龙。他偶尔与自己的律师交谈。在持续约五小时的审讯中，特朗普全程没有起立发言，只由辩护律师同检方律师展开激烈交锋。

特朗普大骂检察官 还说法官应该下台

特朗普在庭审开始前告诉媒体，此案是“骗局”，是针对他的政治迫害。在庭审午休时，他大骂检察官詹姆斯是“腐败、可怕的人”，又指法官恩戈龙利用此案来干预2024年总统选举，称“这个法官应该下台”。

詹姆斯和恩戈龙都是民主党人，特朗普是代表共和党竞选总统的热门人选，很可能同民主党籍的现任总统拜登再次对决。

詹姆斯指特朗普夸大他在特朗普大厦的顶层公寓、佛罗里达州海湖庄园，以及多处办公楼和高尔夫俱乐部的估值，并把自己的身家报大22亿美元。检方律师华莱士在庭上说：“这不是正常的做法，不是成熟的商业交易方式。这不是没有受害者的犯罪。”

特朗普的律师基斯则称，特朗普的财务往来完全合法。“他凭借对房地产投资的精准眼光致富。他没有诈骗意图，当中不存在违法、拖欠债务、违约、依赖银行、不当获益的行为，也没有受害者。”

法院当天传唤曾长期为特朗普集团提供会计服务的证人本德。本德供述，他在整理特朗普财务报表时，用的是特朗普和他的企业提供的信息，任何修改都须经过特朗普集团批准。

检方也在庭上播放特朗普前私人律师科恩的证词摘要。科恩称，他的工作是“得出特朗普想要的数字”。对此，基斯反驳说，估值并不是绝对值，对估值存在异议，不意味着它是虚假的。

预计此案的审讯将持续至12月，期间传唤的证人或超过150人，特朗普也可能出庭供证。此案不设陪审团。

法官恩戈龙上周已认定特朗普、他的两个成年儿子小唐纳德及埃里克，以及他名下10家公司涉及欺诈，因此下令取消几家特朗普企业在纽约州的运营许可。特朗普当时大骂恩戈龙“精神错乱”。庭审将处理另外六项指控，包括伪造业务记录、保险欺诈、共谋等；若被告罪成，法庭将判定罚款额。

检方准备要求对特朗普处以至少2亿5000万美元罚款、永久禁止特朗普父子在纽约州经营企业，以及在未来五年，禁止特朗普和特朗普集团在纽约州收购商业房地产。

这只是特朗普面临的众多官司之一。此案虽为民事诉讼，不会导致特朗普入狱，但可能对他的个人财富与政治前途产生重大影响。特朗普向来自诩为成功的亿万富翁，并有能力像管理商业帝国一样把国家管理好。这起诉讼可能破坏他营造的成功形象，并迫使他放弃特朗普大厦、华尔街办公楼、高尔夫球场等在纽约州的资产。