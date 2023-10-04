耶伦：美国在关键供应链方面过度依赖中国

（华盛顿路透电）美国财政部长耶伦指出，美国在关键供应链方面已经过度依赖中国，特别是在清洁能源产品方面，美国必须扩大供应来源。

耶伦星期二（10月3日）在华盛顿举行的《财富》总裁活动中发表讲话时说，美国在关乎国家福祉的重要领域过度依赖中国。但她重申，美国不想在经济上与中国脱钩。她说，她并非产业政策的“坚定信徒”，但美国在其他国家通过巨额补贴建立半导体产业时，“袖手旁观”太久了。

耶伦指出，如果没有一个属于自己的强大半导体行业，美国将面临国家安全担忧。她指去年通过的《晶片与科学法案》有助扭转这一趋势。她说：“如果我们认为，为了务实放弃半导体制造对美国来说是明智的战略，那我们就是在自欺欺人。”

耶伦7月访问了中国，是近几个月来访华的众多美国高官之一。两国同意保持沟通渠道畅通。

耶伦：美国劳动市场强劲 通胀率利率受控

另外，耶伦也表示对美国经济前景感到乐观。她说：“短期而言，劳动市场非常强劲，短期通货膨胀率正在下降；中期而言，我们正在进行一项非常大规模的投资计划，以加强我们的经济，提高我们的生产能力。”

美国国内生产总值 (GDP) 的扩张速度，仍远高于联邦储备局官员认为的1.8％左右的非通胀增长率（通常称为“潜在”增长率）。

美国第二季度GDP的年化增长率为2.4％，有估计认为，本季度的增速是这一数字的两倍多。

耶伦乐见国会周末通过避免政府停摆的拨款协议。她在议员们达成协议前指出，联邦政府停摆是潜在经济衰退的“风险因素”，称这将伤害美国家庭并带来经济阻力。

耶伦还说，中期内利率将恢复到较为正常的水平。

谈及人工智能（AI）时，耶伦说，这个领域的进展“快得令人难以置信”，并且可能对生产力产生影响。