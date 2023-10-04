桥水基金创办人：中美关系处于红线边缘

（格林威治综合电）世界最大对冲基金——桥水基金的创办人瑞·达利欧认为，中国与美国的关系正“处于红线边缘”，但未到即将爆发战争的境地。

达利欧（Ray Dalio）星期二（10月3日）在美国康涅狄格州格林威治经济论坛上发表讲话时指出，世界最大的两个经济体之间存在不可调和的分歧，在许多领域上都处于红线边缘，例如台湾问题、晶片（又称芯片）之争，以及地缘政治争议等。

达利欧：中美不想开战 忧对经济与政治造成毁灭性打击

但达利欧认为，中美不太可能爆发战争，因为两国都不想开战，“每个人都担心战争将在经济和政治上造成毁灭性的打击。”

他说：“关键在于美国是否表示‘我们支持台湾独立’。这相当于宣战……由于我们当前的政治问题……国会中的许多人会说‘我们将保卫台湾’。”

本身为亿万富翁的达利欧长期以来一直与中国官员建立关系，对北京的一些经济政策表示赞许，也常对世界两大经济体之间发生冲突的风险发出警告。达利欧还助桥水基金在中国建立了相关的对冲基金。尽管宏观经济形势严峻，但受内地债券市场反弹的提振，其中国基金今年仍取得了强劲回报。

达利欧形容，美国当前限制晶片出口至中国，类似于1941年太平洋战争爆发前，美国对日本实施的石油禁令，并指美国与日本在第二次世界大战交战的原因之一是美国切断了日本的石油供应，还采取制裁措施，“晶片就像当时的石油”。

达利欧4月间曾通过社交媒体发文写道，随着美国即将于2024年11月举行总统大选，紧张局势可能会恶化。台湾将于2024年1月举行总统选举，比美国选举早10个月。