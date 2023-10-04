拜登保证继续援乌 白宫：中断援助将给普京带来胜利

（华盛顿综合电）美国总统拜登向盟国、欧盟和北约保证，美国将继续对乌克兰提供军事支持。白宫警告，减少支持可能会助长俄罗斯的气焰，引发更广泛的冲突。

拜登星期二（10月3日）与加拿大、德国、意大利、日本、波兰、罗马尼亚、英国和法国领导人以及北约、欧盟委员会和欧洲理事会领袖举行电话会议，协调各国目前对乌克兰的支持。白宫说，他们还讨论了乌克兰经济复苏和粮食安全问题。

白宫国家安全发言人柯比告诉记者，多位领导人讨论继续向乌克兰提供弹药和武器系统，并继续加强乌克兰防空系统的努力，以应对俄罗斯更多针对关键基础设施的攻击。拜登总统表明，在任何情况下，“我们对乌克兰的支持都不能中断”。

他说，美国已承诺的资金足以支撑乌克兰“更长时间”的战场需求，但需要国会的帮助才能不间断地提供支持。当被问及时间到底多长时，柯比说，美国可提供多“几个月左右”的军事供应。

柯比重复了拜登早些时候对一小群众议院共和党人阻止拨款支援乌克兰的批评，并指出大多数共和党人都支持乌克兰。

柯比说：“这种支持的缺失将使（俄罗斯总统）普京相信，他现在可以等待我们退出；他可以继续战斗，直到我们和盟友伙伴屈服。”他说，这将给普京带来胜利。

柯比说：“如果弃乌克兰于不顾，我们就基本上证实了他的谎言。我们相当于对他说，‘是的，你知道吗？你是对的，普京，你被冤枉了，你是受害者。’这非常糟糕，符合他对这场战争为何开始的错误叙述。”

柯比还说，打击普京“对邻国发动战争的能力，实际上可阻止可能需要美国发兵的更大规模冲突”。

莫斯科说，它必须入侵乌克兰，以保护自身安全，免受敌对西方国家的威胁。基辅及其西方支持者驳斥俄罗斯的说法荒谬。

众议院议长暂缺位 或影响对乌援助

拜登召开电话会议是为了安抚盟友对于美国援乌正在减弱的担忧。在强硬派共和党人的反对下，美国国会上星期六（9月30日）为了避免联邦政府停摆通过的临时拨款法案，并未包括对乌克兰的新援助。

但民主党籍的拜登想要在国会迅速推动援乌新法案的希望，在星期二的电话会议后不久就陷入了混乱，因为共和党强硬派罢免了同党籍的众议院议长麦卡锡。

由于众议院陷入混乱将阻碍立法工作，白宫说，拜登敦促众议院迅速选出新议长，以应对美国“面临的紧迫挑战”。

目前还不清楚谁可能接替麦卡锡，但如果新议长反对继续援助乌克兰，援乌提案可能会在提交众议院全院表决之前就被拦下来。