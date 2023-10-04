美财政部制裁28中加芬太尼生产商

（华盛顿综合电）美国财政部以涉嫌参与大规模生产销售芬太尼为由，将中国和加拿大的14名个人及14家实体列入制裁名单。

美国财政部星期二（10月3日）宣布对28个参与非法药物国际扩散的个人和实体实施制裁，其中包括一个中国的大型毒品生产网络，以及加拿大的两个实体和一名个人。

财政部说，中国的网络负责制造分销大量芬太尼（fentanyl）和其他毒品，是许多美国毒贩、墨西哥犯罪组织等不法分子的“供应源”。

财政部冻结了这些制裁对象持有的资产，并禁止美国人与这些实体和个人进行交易，同时也将追查可能从芬太尼药物分销中获益的、制裁对象的家人和朋友。

同日，美国司法部也对八家中国公司及其12名员工提出指控，称其涉嫌生产芬太尼、甲基苯丙胺、分销合成阿片类药物，以及销售前体化学品。司法部长加兰说，当局还未逮捕任何人，中国政府也没有合作开展调查。

中国外交部告诉法新社：“我们坚决反对美方对中国实体和个人的制裁和起诉，严重侵犯有关企业和个人的合法权益。美国内毒品泛滥根源在自身。”

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇对美国的上述举动表示谴责，他强调中国政府在禁毒问题上立场坚定，但美国将中国作为“替罪羊”，“严重侵蚀了中美禁毒合作的基础”。

芬太尼是一种强效阿片类毒品，每年导致数万美国人吸毒过量。美国官员认为，中国在阻止芬太尼流入美国的工作中扮演关键角色，但眼下两国在打击芬太尼问题的合作仍处于僵局。