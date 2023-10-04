美国史上首次 众议长麦卡锡遭投票罢免

（华盛顿综合电）美国众议院星期二（10月3日）罢免众议长麦卡锡，在联邦政府拨款问题悬而未决之际，令共和党和国会陷入更大混乱。麦卡锡是美国众议院234年历史中，首位被罢免的议长，也是历来任期第三短的众议长。

众议院已任命临时议长，但在新议长就任前，众议院立法工作将大致停滞。美国总统拜登促众议院迅速选出新议长，并警告国家面临的紧迫挑战“不会等人”。

美国众议院星期二以216票赞成、210票反对的结果，投票通过共和党众议员盖茨对麦卡锡发起的罢免动议。有八名共和党人与208名民主党人投下赞成票。

共和党极右派向来认为麦卡锡不够保守，在政策问题上缺乏原则。今年1月，他经过15轮投票才当选议长，当时他为了争取足够票数向党内强硬派做出一些让步，包括允许单一议员发起罢免他的动议。

临时拨款法案通过 激化麦卡锡与党内强硬派矛盾

麦卡锡日前在民主党人支持下，通过未纳入削减开支、加强边境管控等保守派诉求的临时拨款法案，在最后一刻化解了联邦政府关门危机。此举激化了他与党内强硬派的矛盾，直接促使盖茨动议罢免他。

共和党众议员古德（Bob Good）在投票前的辩论中说：“我们需要一名愿意为理念而奋斗的议长，而不是恋栈权位的议长。”另一名共和党众议员梅斯（Nancy Mace）告诉媒体，她投票罢免麦卡锡是因为他违背了对她的承诺，包括帮助女性改善节育方法，以及支持她所提出有关强奸取证包（rape kit）的法案。

麦卡锡支持者则说，他在民主党控制着白宫与参议院的艰难形势下，成功限制政府开支，并推进保守派的其他优先事项。

若民主党人愿意伸出援手，麦卡锡原本可以度过罢免危机。但他此前违反与拜登达成的开支协议、对拜登发起弹劾调查等，多次激怒民主党人，令他们不信任他。

众议院少数党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）敦促共和党结束在众议院的“内战”。他星期三（4日）在社交媒体上表明，民主党仍把人民置于政治之上，并愿意和共和党合作改善美国人的生活。

麦卡锡的盟友、北卡罗来纳州众议员麦克亨利（Patrick McHenry）获任命为临时众议长。麦克亨利宣布众议院休会一周，以便两党商讨议长人选。据悉，共和党众议员将在下星期二（10日）举行闭门会议，若会议产生有力人选，麦克亨利将在下星期三（11日）举行议长投票。

麦卡锡：不寻求夺回议长之位

麦卡锡已表明不会寻求夺回议长之位。他在遭罢免后说：“我是众议院第55任议长——这是最大的荣耀之一。我享受担任议长的每一分钟。做正确的事并非总是容易的，但却是必须的。我不后悔站出来选择治理而不是抱怨。”

目前，共和党尚无明确的议长人选。共和党议员提到的一些潜在人选包括麦克亨利、众议院多数党领袖斯卡利斯（Steve Scalise）、众议院多数党党督埃默（Tom Emmer）、众议院规则委员会主席科尔（Tom Cole）等。

民主党则团结一致地支持杰弗里斯，但共和党控制的众议院选出民主党籍议长的可能性不大。美国新闻网站Axios指出，若众议院围绕拨款问题的僵局持续，不排除会有共和党议员与民主党人联手把杰弗里斯推上议长之位，但这些共和党议员可能因此丢失议席，国会立法僵局也会持续。