【早知】罢免麦卡锡如何牵动美国政局？

众议院议长职可能悬空多久？

这是美国历史上首次有众议院议长被罢免。众议院规则没有限定代理议长的任期，但众议院应尽快选出新议长，以便推进立法工作。

代理议长麦克亨利打算下周三（10月11日）举行议长投票，但共和党议员尚未决定议长人选，民主党议员则支持民主党领袖杰弗里斯。

共和党下周二（10日）开会决定议长候选人，但在内部分歧加剧、党内议长刚刚被自己人拉下马的情况下，恐怕很难团结起来支持特定人选。美国媒体提到的可能人选很多，甚至包括寻求再度入主白宫的前总统特朗普，因为非国会成员也能出任议长。

目前，共和党在众议院占221席，民主党占212席，假设全院出席并投票，当选议长须获得217票。若共和党无法推出适当人选，投票或要推迟，而且未必能“一次过”。今年1月，麦卡锡经历耗时四天、破纪录的15轮投票才当选议长。麦卡锡已宣布不再竞选议长，这有望加快议长选举进程。

政府或下个月停摆？

根据规定，临时议长权力有限，主要职责是选举新议长。在新议长产生前，众议院不太可能推进立法工作，包括有关联邦政府预算的法案。国会日前通过的临时拨款法案虽为两党协商争取到多些时间，但这项法案11月17日就会到期。

高盛分析认为，众议院罢免议长将提高美国联邦政府下个月关门的风险，麦卡锡的继任者可能会面临更大压力，更难推进更多临时拨款措施或为乌克兰提供额外援助。

若新议长“难产”，众议院有可能赋予麦克亨利具有时限的权力，以主持普通法案的辩论和投票，但这需要多数议员同意。

政党分裂如何影响总统大选？

麦卡锡下台暴露了忠于特朗普的强硬派与较温和共和党人之间的深刻分歧，这些分歧已导致共和党在2018年、2020年和2022年的选举表现令人失望。麦卡锡之前的两任共和党籍议长瑞安（Paul Ryan）和博纳（John Boehner）也因与党内右翼发生冲突退出国会。

撤换议长是共和党内部混乱的最新迹象。共和党总统参选人中领跑的特朗普目前面对多起官司，他的多名党内对手则在上周的辩论上相互撕扯。就连被指加剧美国分裂的特朗普也在社交媒体上质问，共和党为什么要陷入内斗，而不是把枪口对准民主党。

一些共和党议员担心，若因内斗而导致政府关门，可能令共和党在众议院的微弱优势受到威胁。阿肯色州众议员希尔（French Hill）说：“这种艰难的情况……会危及加州和纽约州的摇摆议席。我们必须赢得这些议席，并再夺回三四席，以更大的优势迈入2025年。”