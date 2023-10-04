日本去年近30万学生拒上学 校园霸凌是主因

日本校园深藏严重的拒绝上学问题，去年有近30万名中小学生被指因无法面对压力而抗拒上学。专家认为，日本校园暴力问题是主因，而这个问题目前已非学校单独能解决，必要在家庭和学校以外设立特殊团体来解决此问题。

日本教育部每年都会对小学、初中、高中和特殊教育学校进行涉及逃学、欺凌、自杀等事件的调查。今年出炉的数据，再次为校园种种棘手问题敲响警钟。

教育部是以学生旷课次数在30天以上为标准，计算出拒绝上学的儿童总数去年达29万9000人，比上一年增加了5万4000人。当中，小学生和中学生各占10万5112人及19万3936人。

校园暴力事件增6万起 小学霸凌问题最严重

教育部也公布校园霸凌等与暴力有关的举报事件，显示这类事件比上一年度增加了6万起，总数达68万1948起，其中小学霸凌问题最为严重，各占55万1944起及中学生11万1404起。

同时，去年自杀的学生人数达411人，写下第二高纪录。当中高中生有269人，占了一半以上。

教育部也就学生拒绝上学的原因进行查询，当中包括害怕老师责备、去学校感到身体不适和曾被骚扰和欺负。

教育部研判欺凌事件的增加是诱发更多学生抗拒上学的主因。教育部长盛山正仁说：“这是一个急需各方合作解决的问题，因为在拒绝上学的11万4217名中小学生中，有近40%是没有得到校内外专家的辅导。”

设置“多元化学校” 让拒绝上课的学生有去处

10年前，日本通过了《欺凌预防措施推进法》，但案件一直都有增无减。为解决学生拒绝上学的难题，当局拟以设置“多元化学习的学校”，提供更具灵活性课程，让拒绝上课的学生有去处。

京都市立乐风初中是一所私立的多元化学校，目前有47名学生就读。与传统的课程相比，其学习时间减少20%。此外，课程的重心并非考试，而是更着重于陶冶性情的音乐和艺术等“创意工作坊”科目。

教育部也认为，儿童和学生轻生事件层出不穷相当令人忧虑，背后原因可能与冠病疫情三年长期化造成学生无处释放压力有关。

东北大学研究教育行政的副教授后藤武俊说：“这个问题需要在家庭和学校之外设立民间辅导中心，以便掌握学生的压力所在，从而建立有安全感的学习环境。”