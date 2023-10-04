前日本驻印尼大使：印度印尼将决定谁主导国际舆论

在以中美为首的两极世界里，印度和印度尼西亚将成为未来重要的崛起力量，决定中美两方阵营谁更能主导国际舆论，而印尼等东南亚国家料将继续是大国角力的主战场。

前日本驻印度尼西亚大使石井正文星期三（10月4日）在“亚洲前瞻峰会”演讲时指出，印度和印尼在国际舞台上会越来越重要，而面对国际格局的巨变，日本继续与美国加强同盟之际，也亟须加强和东南亚各国及志同道合国家的合作。

石井正文根据经济体量和人口增长趋势推断，二三十年后，全球最重要的七个经济体将为美国、中国、印度、日本、印尼、欧洲和俄罗斯。“如果再发生类似乌克兰战争的事件，美日欧会站在一边，中俄在另一边。印度和印尼则在中间，他们靠向谁，那一方就会形成国际舆论中的大多数。”

中美大国在东南亚的竞争近年越演越烈，各方都努力加强自己在这个重要海上航线的影响力。石井正文指出，印度未来也会加入这个战局。

东南亚国家多次强调不愿选边站，但石井正文透露，根据日本外交部民调，多数东南亚国家人民“内心已做了选择”。其中，印尼、越南和菲律宾倾向美国和日本；泰国、马来西亚和缅甸在中美间摇摆；柬埔寨、老挝和文莱则倾向中国。唯有新加坡比较特殊，跟中美两国都有密切往来。他因此打趣说：“新加坡大概可以两边都下注。”

廖振扬：选边不符东南亚国家利益 亚细安须团结面对挑战

不过，南洋理工大学比较政治与国际政治陈嘉庚讲席教授廖振扬教授在同场座谈上指出，局势会不断改变，东南亚各国的政治立场其实无法简单归类。

廖振扬重申，选边不符合东南亚各国的利益，“亚细安须要团结一致，这是亚细安今后面临的最大挑战”。在他看来，选边的论述本身就存在问题，因为这会树立一种二元对立的世界观，但事实上没有一个东南亚国家可以选择只跟中美其中一方合作。

他强调，东南亚须要主动去应对中美博弈带来的挑战、加强亚细安自身的架构，以及与其他区域组织合作，才不会“受制于大国的竞争”。