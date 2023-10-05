传澳洲政府调研八年发现 完全摆脱中国属“不可能”

（香港讯）消息人士指，澳大利亚当局在过去八年进行三项内部调研，以确定澳洲政府是否能够完全摆脱对中国供应链的依赖，结果发现这是“不可能的任务”。

《南华早报》星期四（10月5日）引述两名知情人士报道，澳洲外交贸易部和财政部分别于2015年和2020年联合进行其中两项研究，结论都是“没有可以取代中国作为澳洲商品出口市场的其他选择”。

消息人士说：“当局的研究已经明确表明，澳洲无法摆脱中国实现贸易多元化……把多元化目标转向东南亚实际上还是与中国有联系。”

这些结论一致的无党派独立报告，也成为澳洲政府去年与中国重启双边贸易的理据。另一名消息人士也说，澳洲政府高层已经认识到，完全摆脱中国是不可行的。

澳洲总理上任后 努力改善中澳关系

2020年澳中两国外交关系处于低点时，中国对部分澳洲产品实施的非官方禁令和关税。现任澳洲总理阿尔巴尼斯领导的政府去年上任后，努力改善中澳两国关系。

澳中商会主席奥尔森说，政府上个月发布的《至2040年的澳洲东南亚经济战略》强调这个地区巨大的市场潜力，但要完全实现这个目标还需要时间。“许多出口商为了进入中国市场花上数十年时间，去建立关系、网络和了解当地的法律及文化……而澳洲企业在亚洲的参与程度远未达到这等水平。”

中国是澳洲铁矿石、液化天然气和农产品的主要买家。去年，中澳两国的双边贸易总额达到1529亿美元（约2096亿新元）。