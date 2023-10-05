为防中国窃密 美国加强与亚洲国家情报合作

（华盛顿综合电）彭博社报道，美国正在加大与亚洲多国的情报分享合作，以应对中国日益先进的间谍侦查手段与网络入侵活动。

美国官员透露，拜登政府与亚洲国家的情报分享合作有时是重叠的，包括美日印澳四方安全对话（QUAD）机制、美日韩三方合作，以及美国、日本和菲律宾的合作。

官员说，美国也在积极推动与日本、印度和越南分享情报，主要是防范北京政府发动的网络攻击。

分析说，美国为地区情报联系建立新的伙伴关系，也对原有的伙伴关系进一步强化，目的是削弱中国间谍机构日益增长的力量。

英国国会最近发表报告指出，中国政府的间谍情报机构正在英国“肆无忌惮”地活动，对英国情报机构构成挑战。

华盛顿战略与国际问题研究中心（CSIS）高级研究员拜曼说：“情报联络可以成为重要的力量倍增器。它可以扩大总体情报收集量，集合不同国家在全球不同地区掌握的机密。”

美国官员表示，中国在本地区日益强硬的姿态，加上一些国家的领导层变动，使得韩国和菲律宾等国家近期更愿意与美国合作。

美媒：情报共享助印度击退中国

美国媒体报道，由于与美军加强情报共享，去年底印度才得以击退中国对喜马拉雅山的军事入侵。QUAD成员国在2022年5月宣布一项协议，向太平洋沿岸国家提供商业卫星数据，以追踪中国海上民兵的活动、走私和非法捕鱼活动。

国家情报总监办公室拒绝就上述报道置评。白宫发言人仅说，美国在地区的合作包括共享信息。

日本内阁公共事务秘书四方敬之通过电邮回答彭博社询问说，日本一直在深化与亚洲和印太地区志同道合的国家的安全合作，包括情报和信息方面的合作。印度、韩国、澳大利亚、菲律宾和越南都没有置评。

此外，美国对外加强情报合作，对现有的五眼联盟安排是个辅助。过去数十年美国与英国、加拿大、澳洲和新西兰交换信息，这是美国情报伙伴合作的基石。五眼联盟近年已把重点放在中国，拜曼说：“五眼联盟的主导地位已经确立，但当你开始解决不同的问题，优先考量也会不同。当我们转向中国，日本、韩国连同澳洲及新西兰这些五眼国家就会变得更加重要。”