日美防长会晤 美国同意让日本提前一年获战斧导弹

（华盛顿综合电）日本新任防长木原稔星期三（10月4日）在华盛顿五角大楼与美国防长奥斯汀首次举行面对面会谈。双方一致同意提前一年，在2025财年把美制战斧巡航导弹引进日本。

日本政府原计划从2026年起采购400枚最新型战斧巡航导弹（Tomahawk），现在将改为从2025年起采购，其中约200枚为旧型号导弹。这项超过13亿美元（约17.8亿新元）军购仍须获得美国国会批准。

据知，战斧将搭载在日本海上自卫队的宙斯盾舰上。战斧的攻击范围约1600公里，可以从战舰或潜水艇上发射，它将成为日本武器库里威力最强大与技术最先进的武器之一。

这是木原和奥斯汀首次面对面会谈。木原在会谈后向媒体说，由于安全环境日益严峻，“我们认为有必要提前一年实施导弹采购计划”。

两位防长举行会谈近一小时，会后发表的联合声明说，木原和奥斯汀同意加强美日联盟，包括携手合作作出有效反击。日本已承诺把国防开支增加至占国内生产总值（GDP）的2％，并建立反击能力。

奥斯汀在会议上告诉木原，这是美日同盟的历史性时刻，“我们两国的战略联盟是前所未有的坚强”。

他表明，美国在包括核武器在内的战力方面，参与日本防卫的“延伸威慑”毫不动摇。

木原刚在三星期前担任防长，他本星期首次访问华盛顿，并在星期三早些时候会见了美国国家安全顾问沙利文。

两位防长在会谈中重申台湾海峡和印度太平洋地区的和平与稳定的重要性。双方确认尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是《日美安保条约》第五条的适用对象。

针对朝鲜的核导弹威胁，两位防长确认将推进日本、美国和韩国之间的三边防卫合作，包括在今年年底完成朝鲜导弹预警数据的实时共享。

至于俄乌战争，日美防长重申两国将继续支持乌克兰，他们指出，俄罗斯侵略乌克兰动摇了包括亚洲在内的国际秩序的基础，是完全不可接受的。而由于中国不断增加军事活动包括与俄罗斯合作，美日同意应比以往任何时候都加强合作。

8月21日，澳大利亚防长马尔斯宣布将斥资13亿澳元（约11亿3100万新元）购买200多枚战斧巡航导弹。他说，这批导弹将部署在澳洲皇家海军霍巴特级（Hobart）驱逐舰上。

澳方表示，由于中国正在进行自二战结束以来最大规模的军备建设，澳洲须要强化国防力量应对新形势。