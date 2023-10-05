韩国指朝鲜黑客试图窃取韩国造船技术

韩国国家情报院表示，朝鲜领袖金正恩下令造军舰后，朝鲜近期对韩国造船企业发动黑客攻击，试图窃取先进技术，敦促韩国相关业界多加留意。

它说，目前正在向遭到攻击的企业提供安全对策支援，并要求可能遭到攻击的主要造船企业进行安全自检。

它表示，今年8月至9月，朝鲜黑客组织多次试图对韩国造船企业发动黑客攻击。它们常用的手法包括通过信息科技（IT）进行迂回渗透，或向内部员工发送钓鱼邮件尝试植入恶意代码。

国情院说：“经判断，朝鲜黑客组织集中攻击韩国造船企业的原因是金正恩下令建造中大型军舰。”

虽然朝鲜官媒从未报道金正恩指示建造中大型军舰，但金正恩在9月初视察船舶发动机工厂时提出“加强海军武力相关的革命斗争方针”后，朝鲜就对韩国主要造船企业进行黑客攻击。

据了解，金正恩近期加快了加强海军力量的步伐。今年8月中旬，他视察海军部队，并在同月27日海军节之际与女儿金珠爱一起访问海军司令部。9月3日，他出席战术核攻击潜艇金君玉英雄号的下水仪式，接连安排海军相关行程。9月访问俄时，金正恩还访问了位于符拉迪沃斯托克（中国称海参崴）的太平洋舰队，视察驱逐舰沙波什尼科夫元帅号。

朝鲜黑客曾在2020年至2021年试图盗取韩国造船企业的资料，包括韩国核动力潜艇的研究内容。