第二轮核处理水排海 日本强调符合标准

日本福岛第一核电站启动第二轮核处理水排海计划，东京电力公司及日本当局都强调，排放的核处理水所含放射性物质氚的浓度符合标准。

在排放当天，日本渔业团体要求日本政府与中国谈判解决日本渔业出口课题。他们认为，中国若持续禁止日本海鲜进口，将导致日本的海参和鲍鱼价格暴跌。

第二轮排海行动于星期四（10月5日）上午实施，整个排放过程将持续17天。

日本放送协会（NHK）报道，根据东电的数据，第二轮排海作业确认氚（tritium）浓度大幅低于计划预期，每公升不到1500贝克勒尔，即日本标准的四十分之一。

日本内阁秘书长松野博一对媒体说：“我们将继续以高透明度的方式在海内外传达检测结果。同时，也将确保不被谣言影响。”

日媒报道，尽管日方一再强调其经处理的核废水不会造成健康风险，但中国一再批评这一排放行为。不仅中国称“日本是将海洋当作下水道”，与北京建立了密切关系的所罗门群岛总理索加瓦雷上周也在联合国做了同样表述。与日本关系冷淡的俄罗斯也考虑对日本海鲜发布进口禁令。

报道指出，即便日本当局已设立基金，为日本渔业蒙受的损失进行补偿，仍难以平息各地渔业组织的怒气。

与福岛毗邻的岩手县知事达增拓也在东电启动第二次排海行动时，要求当局正视渔业危机，他指出，鲍鱼和海参会因货存过多导致价格暴跌，并敦促日本政府与中国方面进行谈判，寻求解决方案。

据了解，东北地区的青森渔业团体为了保住海参价格，决定放弃在10月打捞海参。