挪威作家约恩·福瑟获诺贝尔文学奖

（斯德哥尔摩综合电）瑞典学院宣布，将2023年度诺贝尔文学奖授予挪威作家约恩·福瑟，以表彰他以“创新的戏剧和散文，为难以言喻的事情发声”。

瑞典学院院士奥尔森星期四（10月5日）说，福瑟（Jon Fosse，64岁）将获得1100万瑞典克朗（约137万新元）奖金。

福瑟1959年出生于挪威西海岸的海于格松（Haugesund），他的作品涵盖戏剧、小说、诗集、散文、儿童读物和翻译等多种体裁，并已被翻译成40多种语言。他也是戏剧作品搬演次数最多的剧作家之一。

奥尔森说，福瑟的作品“触及了人们最深的感受：焦虑、不安全感、生死问题”。他还说，“他写的一切都具有某种普遍的影响。无论是戏剧、诗歌还是散文，都有基本人文主义的吸引力。”

福瑟是诺贝尔文学奖的常规热门人选。他获知得奖后发表声明说，获奖令他既不知所措又感到害怕。“我认为这是对文学的奖励。”

福瑟：获奖全靠“新挪威语”

福瑟用挪威语的两个官方版本中最不常见的版本写作，他认为，奖项是对这种语言及其推广运动的认可，而他能够得奖得归功于该语言本身。

福瑟版本的挪威语被称为“新挪威语”，是在19世纪以农村方言为基础发展出来的，目前只有约10%的挪威人口使用。

福瑟是第四位获得诺贝尔文学奖的挪威人，也是自1928年以来第一位获得此奖的挪威人。

他的代表作包括1996年创作的戏剧《有人将至》（Nokon kjem til å komme）；2021年完成的散文《七部曲》（Septology）；广受评论家好评的长篇小说《船屋》（The Boathouse，1989）、《忧郁症I》（Melancholy I,1995）和《忧郁症II》（Melancholia II, 1996）等。

去年的诺贝尔文学奖颁给了法国作家安妮·埃尔诺（Annie Ernaux）。

文学奖是诺贝尔颁奖季颁发的第四个奖项，之前已经宣布了医学奖、物理学奖和化学奖的得主。备受瞩目的和平奖得主星期五（6日）公布。下星期一（9日）则公布经济学奖得主。