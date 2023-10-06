美媒：特朗普曾向澳洲富商透露美国核潜艇机密

（华盛顿综合电）美国媒体称，美国前总统特朗普曾在卸任后不久，向一名澳大利亚商人透露有关美国核潜艇的机密情报。

《纽约时报》星期四（10月5日）引述匿名消息人士报道，2021年4月，特朗普在他位于佛罗里达州的海湖私人俱乐部内，会见了澳洲亿万富翁安东尼·普拉特（Anthony Pratt）。普拉特当时说，他认为澳洲应该开始从美国购买潜艇。作为回应，特朗普向普拉特透露了美国潜艇常规携带核弹头的确切数量，以及潜艇能在多大程度上接近俄罗斯潜艇而不被发现。

消息人士说，特朗普外泄的情报可能会危及美国核潜艇部队。

最先披露此事的美国广播公司（ABC）说，普拉特后来还与“数十人”分享了有关美国潜艇的敏感细节。这些人包括10多名外国官员、普拉特自己的几名雇员，以及少数记者。

特朗普此前被指卸任后在海湖庄园存放国家机密材料，联邦检察官在调查期间已两次就此事约谈普拉特。报道称，普拉特很可能会被检方传唤，于明年5月在密件案审讯中作证。

普拉特是两家大型造纸和包装公司的董事长，身价近百亿美元。他在澳洲的Visy集团主要从事纸张、玻璃等产品的回收；在美国的普拉特工业公司则主攻瓦楞包装。

2017年，普拉特成为海湖俱乐部会员。他在澳美两国都支持政界两派，与美国现总统拜登也有交往。