澳洲学校明年起准用ChatGPT等AI工具

（悉尼讯）从2024年起，澳大利亚的教育系统将紧随科技更迭大势，批准所有学校使用包括聊天机器人ChatGPT在内的人工智能（AI）。

澳洲联邦和各州教育部长星期四（10月5日）通过了全国AI行动小组修订的框架，正式支持在校园内使用AI这一新技术。隔日，澳洲当局发布公报称，各州和领地，以及非政府教育部门将与各自的教育系统合作，并从明年第一学期开始实施新框架。

这项框架包括向澳州教育服务公司投资100万美元（约137万新元），以建立对生成式AI技术的“产品预期”；该公司是由澳州官方教育部门拥有的非营利教育技术公司。

澳教长：ChatGPT已变得类似计算机或互联网

澳洲联邦教育部长克莱尔说，ChatGPT“不会消失”，而且已经变得类似于“计算机或互联网”。他指出，私立学校已在使用AI，全国各地的孩子们都利用AI来做作业，联邦政府正在赶上这股热潮。

为了避免教育资源不均导致不平等，克莱尔坦诚，当局仍有“很多工作要做”。

澳州教育部发言人伯明翰说，澳州在应对AI技术发展上一直“走在前端”。她指出，早期研究证明，AI能提供智能辅导系统、更好的个性化服务、有针对性的学习材料，还能协助教育问题学生。

目前，除了南澳以外，澳洲所有州属和地区都暂时禁止公立学校使用ChatGPT。