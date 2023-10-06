IMF：全球经济复苏缓慢不均 对抗通胀仍是“当务之急”

（华盛顿综合电）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，服务需求强劲和降低通货膨胀方面所取得的进展，提高了全球经济摆脱衰退的机会，但财政和金融风险依然存在。

目前经济增速远低于疫前水平 中期增长前景疲软

正在为下周举行的IMF和世界银行年会做准备的格奥尔基耶娃星期四（10月5日）发表讲话时说，2020年以来的连续冲击导致全球产出减少了3.7万亿美元（约5.06万亿新元），目前的经济增速仍远低于冠病疫情前水平，且中期增长前景疲软。

格奥尔基耶娃说，顽固的通胀意味着，利率保持“较高水平的时间必须更长”，经济分裂（economic fragmentation）有可能对新兴和发展中经济体造成最严重的打击。

她指出，IMF下周二（10日）发布的最新《世界经济展望》报告将显示，世界经济复苏缓慢且不均衡，全球各地的趋势将出现明显差异。

格奥尔基耶娃说：“全球经济展现出非凡的韧性，2023年上半年带来了一些好消息，主要因为服务业需求强于预期，以及在打击通胀方面取得切实进展。这增加了全球经济软着陆的机会，但我们不能放松警惕。”

怕通胀再次回升 勿过早放松货币政策

她认为，目前的经济增速“相当疲软”，远低于冠病疫情暴发前的3.8%平均水平，预计直到2025年，一些国家的通胀率将保持在目标之上。

格奥尔基耶娃强调，高物价将削弱消费者和投资者的信心，对社会中最贫穷的人群打击最大，为此“对抗通胀仍是当务之急”。

她指出：“鉴于通胀再次回升的预期，最重要的是要避免过早放松货币政策。”

格奥尔基耶娃还说，美国历经所有主要经济体中最强劲的冠病疫情后复苏，印度和其他几个新兴市场也有突出的表现。不过，大多数富裕国家经济增长放缓，而全球第二大经济体中国的经济活动仍低于预期。