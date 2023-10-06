伊朗女权斗士穆罕默迪 狱中获诺贝尔和平奖

（奥斯陆综合电）本年度诺贝尔和平奖揭晓，伊朗著名女权捍卫者纳尔吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）在狱中获殊荣。

现年51岁的穆罕默迪，30年来全力为伊朗女性权利奔走疾呼，包括反对强制女性戴头巾和死刑。她曾多次被拘捕，身陷囹圄。她最近一次入狱是在2021年11月，刑期12年。

挪威诺贝尔委员会星期五（10月6日）宣布，将2023年诺贝尔和平奖授予穆罕默迪，以表彰她“为反对伊朗妇女遭受压迫、促进人权与自由而战斗”。

诺贝尔委员会指出，穆罕默迪为争取言论自由、女性独立付出巨大代价。她曾被伊朗当局拘捕13次、定罪五次，先后判监31年、鞭刑154下。

诺贝尔和平奖颁奖礼将于12月10日在挪威首都奥斯陆举行，奖金为1100万瑞典克朗（近137万新元）。诺贝尔委员会主席赖斯-安德森说：“我呼吁伊朗，展现博大胸襟，释放诺贝尔得奖人纳尔吉斯·穆罕默迪。”

联合国也呼吁伊朗释放穆罕默迪和所有被关押的人权捍卫者。

联合国人权高专办公室发言人在日内瓦的新闻发布会上说，穆罕默迪获奖是对伊朗妇女勇气与决心的认可。

穆罕默迪：希望伊朗人继续顽强抗争

穆罕默迪在牢中获知得奖后，发声明给《纽约时报》说，世界对她的人权斗争所给予的支持与肯定，使她“更坚定、责任更大、士气更高、心中更充满希望”。

她还说：“我也希望这个肯定能让那些为求改变而抗争的伊朗人变得更坚强、更有组织。胜利，很近了。”

穆罕默迪大学时期就在学生刊物不断发表有关女权的文章，也曾因参加学运而被捕。她的丈夫拉赫马尼也是人权斗士，关在牢狱14年后，2012年带着儿女流亡法国。

拉赫马尼星期五在巴黎的住所受访时说，诺贝尔和平奖将激励穆罕默迪，让她更有勇气抗争下去。“这个奖是颁给所有伊朗人民、所有人权斗士的。”

穆罕默迪的亲人也发声明表示，穆罕默迪获诺贝尔和平奖是 “伊朗争取自由的斗争中一个历史性的重要时刻”。

穆罕默迪是诺贝尔和平奖122年来第19位女性获奖者。上一次女性得奖是在2021年，由菲律宾的玛丽亚·雷萨（Maria Ressa）与俄罗斯的德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）共同获得。