欧盟：力挺乌克兰 但无力填补美资金缺口

泽连斯基在第三届欧洲政治共同体领导人峰会上试图争取欧洲的持续支持。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利称，欧洲肯定无法取代美国，无法填补美国留下来的资金缺口。

（格拉纳达综合电）美国近日政局动荡，引发美国对乌克兰的支持可能脱轨的担忧。欧盟誓言将坚定支持乌克兰，但同时也警告包括乌克兰总统泽连斯基在内的欧洲领导人，欧盟将无法填补美国留下的任何资金缺口。

第三届欧洲政治共同体领导人峰会星期四（10月5日）在西班牙格拉纳达举行，近50位欧洲国家和地区领导人与会，泽连斯基在会上试图争取欧洲的持续支持。欧盟外交和安全政策高级代表博雷利称，欧洲肯定无法取代美国，无法填补美国留下来的资金缺口。

俄乌战争爆发以来，欧盟及其成员国已承诺向乌克兰提供超过1000亿美元（约1371亿新元）的多年期支持，包括资助武器交付；美国也已对乌克兰投入超过430亿美元军事援助。

然而，美国近期的政治动荡引人担忧。共和党强硬派坚定反对继续拨款援助乌克兰，近日通过的联邦政府拨款案也搁置援乌问题。总统拜登甚至承认，美国对乌援助可能脱轨。

泽连斯基星期四坦言，美国目前处于一个艰难的时期，他担心当前的政治风暴会削弱美国对乌克兰的援助。不过，他对得到美国两党支持仍然抱有信心，并认为美欧将与乌克兰站在一起，共同走出危机。

峰会期间欧洲领导人重申对乌克兰承诺

峰会期间，欧洲领导人重申对乌克兰的承诺。欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟正在制定2024年至2027年的500亿欧元（约720亿新元）援乌配套计划，她对美国继续支持乌克兰“非常有信心”。预计她将于两周后在华盛顿举行的欧盟—美国峰会上，与拜登重点讨论持久援助乌克兰的课题。

德国今年年初已向乌克兰提供一套爱国者防空导弹系统。总理朔尔茨星期四宣布，德国正在努力争取今年冬天为乌克兰增派一套爱国者防空导弹系统，给予乌克兰“意义深远的保护”。

本次峰会的东道国西班牙说，当局已向乌克兰提供六套鹰式（HAWK）防空系统，保护乌克兰的粮食走廊和关键基础设施。泽连斯基说，他与西班牙首相桑切斯讨论了新的军事援助计划、能源援助，以及如何保持黑海粮食出口通道的开放等问题。

此外，峰会当天，乌克兰东北部哈尔科夫州一座村庄遭到俄军空袭，至少51人遇难。泽连斯基在会上介绍当地儿童在空袭后远程上课的情况，并称在建立完全有效的防空系统之前，孩子们无法上学。

他也强调，欧洲帮助乌克兰，也是在保护欧洲人免受俄罗斯武器袭击。如果在援乌问题上动摇，并导致乌克兰输掉战争，俄罗斯可能会在五年内重建军事能力，并攻击其他国家。