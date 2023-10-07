42家华企被列出口管制清单 中批美滥用管制措施

（华盛顿综合电）美国将42家中国企业列入出口管制清单，理由是这些中企支持俄罗斯的军事与国防工业，包括向俄罗斯供应美国制造的集成电路。

美国商务部星期五（10月6日）发表声明说，俄罗斯将这些集成电路用于导弹和无人机等的精密制导系统，而这些武器在俄乌战争中被用来攻击民事目标。

除了42家中企，美国也将芬兰、德国、印度、土耳其、阿联酋和英国的七家企业列入出口管制清单。

负责出口执法的美国商务部助理部长阿克塞尔罗德在声明中说：“今天宣布的新出口管制清单发出了一个明确信息：任何国家若为俄罗斯提供美国的原产科技，我们一定会发现，并会采取行动。”

中方：美国滥用出口措施 是“经济胁迫和单边主义霸凌”

中国商务部星期六（7日）回应称，美国的做法是“泛化国家安全，滥用出口管制措施”。

根据中国商务部发出的声明，美方在短时间内再次以所谓的涉俄理由，将中国一些企业列入出口管制清单。它形容美国的行动是“经济胁迫和单边主义霸凌”，并促美方立即纠正错误做法，停止对中企的无理打压。

美国政府刚在上个月25日将11家中国公司和五家俄罗斯公司列入贸易限制名单，其中一些公司被处置的理由是为俄罗斯用以攻击乌克兰的无人机提供零部件。

美国将它认定对其国家安全或外交政策构成威胁的企业列入出口管制清单后，供应商必须获得美国商务部的许可，才能够向清单上的企业供货。

美国下周或宣布新援乌武器配套

另一方面，拜登政府预料下星期三（11日）宣布为乌克兰提供新的武器援助配套。美国官员透露，预计新配套总值2亿美元（约2亿7300万新元），具体内容还有待敲定。不过，预料会同前几次的援助配套相似，包括弹药与地面车辆等。

美国国会日前通过的临时拨款法案中没包括对乌援助，这令基辅非常不安。白宫主张，应把给予乌克兰的240亿美元军事和人道援助也列入拨款法案。这获得两党参议员支持，但一些共和党众议员强烈反对。后来法案经过调整，包括剔除了援乌拨款，才得以通过。这反映出美国内部不赞同继续援乌的声音越来越大。