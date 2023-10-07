麦卡锡否认辞职传言 拟寻求连任保多数党优势

（华盛顿综合电）遭罢免的美国众议院议长麦卡锡否认辞职传言，他表明会完成任期，并寻求连任，以保住共和党在众议院的多数党优势。

麦卡锡星期二（10月3日）成为美国历史上第一位因引起党内强硬派不满，而被免职的众议院议长。

美国有线电视新闻网（CNN）星期五（6日）报道，麦卡锡会在本届任期结束前请辞，也不打算参与新议长的竞选。

但麦卡锡当天答复记者询问时说：“不，我不辞职，我会留下来，所以不必担心……我们将保住多数党优势。我要帮助我在这一区的人民，我们要扩大多数席位。”

麦卡锡的45名盟友星期五联署呼吁共和党同僚“从根本上做出改变”，避免让一小撮人轻易罢免议长的事件再次发生。

他们在信中写道：“制造混乱的党团和少数党（民主党）组成了联盟，我们不能允许多数党员受到他们的支配，因为这只会保证我们下一个议长人选依然会以失败收场。”

许多联署的共和党议员都呼吁修订规则，不再允许一名议员强制投票罢免议长。

共和党定于下星期三（11日）投选一名议长提名人。目前有两名共和党议员已宣布竞选，包括共和党在众议院的第二号人物斯卡利斯（Steve Scalise），以及获得前总统特朗普支持的保守派议员乔丹（Jim Jordan）。另外还有至少一名议员表态考虑竞逐议长职位。