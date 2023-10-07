被指收钱为中国宣传 印度媒体：警方指控荒谬

（新德里路透电）印度警方指控中国手机制造商小米和Vivo协助非法转移资金给印度一个新闻网站，而这个网站涉嫌收钱为中国宣传，正被调查。

印度新闻网站NewsClick的新德里办事处和记者住所近日被警方突击搜查，网站创办人兼总编辑普尔卡亚斯塔和一名高级行政人员被捕。

根据路透社星期五（10月6日）看到的警方初步案情报告，普尔卡亚斯塔被指与一个鲜为人知的志愿组织密谋破坏印度主权，在印度制造不满情绪。NewsClick涉嫌收下中国的大笔资金，随后发布带有偏见的新闻内容，批评印度国内政策和发展项目，同时宣传和捍卫中国的政策和计划。

报告写道：“小米、Vivo等中国大型电信企业，在印度开设数以千计空壳公司……非法向印度注入资金，进一步推进这个阴谋。”

称指控荒谬无根据 NewsClick律师已入禀法院

针对指控，NewsClick回应称，它并没有按照任何中国实体或中国当局的要求发布任何新闻或信息。NewsClick指警方的指控“完全荒谬”，“明显企图封锁印度的自由和独立媒体”。这个新闻网站的代表律师已入禀高等法院，对指控提出质疑。

小米和Vivo在印度是两大畅销手机品牌。印度警方没有在报告中列出小米和Vivo涉嫌违法的任何证据，也没有说明警方考虑采取哪些措施。

小米印度公司发言人强烈否认指控，指“小米公司在开展商业活动时，严格遵守适用法律，任何阴谋指控都是毫无根据的”。

2020年中印在喜马拉雅山有争议的边境地区发生军事冲突后，两国关系急剧恶化。虽然后来经过几轮军事和外交会谈，边境紧张局势有所缓解，但新德里指出，在双方还未完全脱离接触和缓和局势之前，两国关系无法恢复正常。