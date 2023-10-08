美国托儿服务不足 加剧劳动力短缺问题

（约克法新电）美国托儿服务短缺且收费昂贵，促使越来越多家长尤其是女性留在家中育儿，这加剧了美国劳动力短缺的问题。

位于华盛顿和纽约之间的制造区、在宾夕法尼亚州的约克县，托儿中心在冠病疫情暴发后减少了20％；全美近1万6000家托儿中心在疫情暴发后关门，约达总数的10％。

约克县经济联盟会长凯文·施赖伯说：“之前这只是一股暗流，但因疫情而暴露并加剧。”他指出，由于缺工，仍在运营的企业仅达产能的85％。

数据：因托儿问题 约450万美国人没有工作

专业认可委员会首席执行官卡尔文·摩尔引述权益组织“美国儿童保育意识”的数据说，20％以上家长当中的一方离职在家育儿。2023年初，约有450万美国人因为托儿问题而没有工作。

即使对那些有能力支付托儿服务费用的家长来说，费用往往过高。数据显示，托儿费用约占家庭收入的25％。一些家庭使用信用卡，承担高息债务来支付托儿费用。

早在2021年2月，鲍威尔就曾感叹：“四分之一个世纪前，我们曾经在劳动力市场的女性参与率方面领先世界，现在不再如此。可能只是这些政策让我们落后了。”

学者：须采取政策 支持在职父母

牛津经济研究院经济学家迈克尔·皮尔斯指出，在七八十年代的强劲增长之后的几十年里，美国落后了。“在主要发达经济体中，只有意大利的劳动年龄女性就业比率较低。”

数据显示，8月份女性劳动力参与率升至57.7％，回到2019年底疫情前的水平。但星期五（10月6日）公布的数据也显示，这一比率仍然低于2000年4月60.3％的历史高位，数据在9月份更是下降至57.5％。

皮尔斯认为：“未来五年，美国可能会缩小与其他发达经济体的女性劳动力参与率差距。”美国得安排灵活的工作时间、更长的育儿假，以及处理好生育率下降的问题。从中期来看，必须采取政策，支持在职父母。