分析：情报失误与内斗 让以军措手不及

（耶路撒冷综合电）以色列国土遭哈马斯突袭，以色列军措手不及，情报单位责任难逃。分析指这恐怕是50年前犹太人赎罪日战争爆发以来，以色列情报部门最大的失误，可能原因包括假日放松警戒和内斗导致分心。

1973年10月6日的赎罪日，以色列军队被埃及和叙利亚打得措手不及。50年后的赎罪日隔天，以军似乎再次对突如其来的袭击感到惊讶。

以色列国家安全委员会前主席艾兰说：“这看起来与当年的情况非常相似。以色列对这次协调一致的袭击感到惊讶。”

以色列驻法国大使莫拉夫接受法国电台访问时承认哈马斯的袭击令他们措手不及。“我们没有做好充分准备，甚至可以说几乎没有准备。”

对于情报部门是否有失职之嫌，莫拉夫答道：“当然，是的……因为通常我们应该做好准备。”

美国政府前中东国家情报官员帕尼科夫说：“这是一次情报失误，不可能有别的原因。”

以色列国防军前国际发言人康里克斯则认为，这不只是情报失误。“整个系统失败了。不仅仅是一个组件。整个防御架构显然未能为平民提供必要的防御。对以色列来说，这是类似（二战日军突袭美国）珍珠港的事件。”

分析：复杂袭击涉及规划协调 以情报机构理应侦测到

分析指出，哈马斯的突袭涉及数十次陆地和海上渗透，以及火箭炮袭击。这是一种复杂的袭击，涉及的规划和协调是情报机构理应侦测到的。

前美国驻以色列大使因迪克说：“令我震惊的是，他们竟然能够在以色列或美国没有察觉的情况下做到这一点。”

不愿透露姓名的美国国会工作人员说，鉴于以色列和美国情报机构本应发现如此规模的袭击，国会须要提出尖锐的问题。

以色列国防军发言人赫克特在记者会上说，现在判断哪里出错还为时过早。“我们正在战斗。我确信未来将会有很多关于情报的讨论。”

以军和情报部门或因内斗而分心

情报失误通常可分为收集失误、分析失误以及政策制定者未听从情报机构的警告。针对这次袭击，分析说，以色列正在放假。此外，人们也质疑以军和情报部门是否因国家的内斗而分心。

数月以来，以色列人一直在抗议总理内坦亚胡剥夺司法权力的举措。以色列也在与美国和沙特阿拉伯就一项复杂的三方协议进行谈判。

美国国务院前中东谈判代表米勒说：“这里真正的问题可能是以色列人根本不相信哈马斯会冒险进行跨境渗透。有关地区部署的以军人数不足，这是一次严重的失败。”