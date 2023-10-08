气候变化大会主席：不要匆忙废除现有能源设施

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发布 / 2023年10月8日 8:40 PM
10月8日，即将举行的COP28大会主席贾比尔在沙特利雅得举办的中东和北非气候周上讲话。他呼吁各国政府放弃为实现气候目标而匆忙放弃现有能源基础设施的“幻想”。（法新社）
10月8日，即将举行的COP28大会主席贾比尔在沙特利雅得举办的中东和北非气候周上讲话。他呼吁各国政府放弃为实现气候目标而匆忙放弃现有能源基础设施的“幻想”。（法新社）

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（迪拜法新电）第28届联合国气候变化大会（COP28）主席贾比尔呼吁各国政府放弃为实现气候目标，而匆忙放弃现有能源基础设施的“幻想”。

贾比尔星期天（10月8日）在中东和北非气候周开幕式上说：“我们不能在建设未来的新系统之前，先废除当下的能源系统。这根本不现实，也不可能。我们必须将事实与虚构、现实与幻想、影响与意识形态区分开来，我们必须确保避免陷入分裂和破坏的陷阱。”

气候活动人士批评任命贾比尔来领导下月在迪拜举行的COP28会谈，因为他是阿布扎比国家石油公司的负责人，显然有利益冲突。

强调逐步减少化石燃料 贾比尔获大会各方支持

但贾比尔赢得包括美国气候特使克里在内的大会各方的支持，部分原因是他强调自己相信“逐步减少化石燃料是不可避免的”。

阿联酋和沙特等石油生产国的能源官员一直主张继续投资化石燃料，以确保能源安全，同时他们也在关注最终是否会过渡到不使用化石燃料。

中东和北非气候周组织者当天在一份新闻稿中说，该会谈的目的是“聚焦这个最容易受到气候变化影响的地区面临的挑战和解决方案”。

声明说，该地区须努力应对高温和缺水问题，60%以上的人口“几乎无法获得饮用水”。预计气温升高将导致更持续、更严重的干旱。

贾比尔还强调该地区面临的挑战，如飓风“丹尼尔”等极端事件。上个月，飓风丹尼尔导致利比亚东部的两个水坝决堤，德尔纳市被海啸般的洪水淹没。

联合国气候变化执行秘书斯蒂尔说：“中东和北非地区正处于十字路口，不仅面临着气候变化的破坏性影响，还面临着经济转型的挑战，以确保在全球升温1.5摄氏度的世界实现繁荣。”

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