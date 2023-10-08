气候变化大会主席：不要匆忙废除现有能源设施

（迪拜法新电）第28届联合国气候变化大会（COP28）主席贾比尔呼吁各国政府放弃为实现气候目标，而匆忙放弃现有能源基础设施的“幻想”。

贾比尔星期天（10月8日）在中东和北非气候周开幕式上说：“我们不能在建设未来的新系统之前，先废除当下的能源系统。这根本不现实，也不可能。我们必须将事实与虚构、现实与幻想、影响与意识形态区分开来，我们必须确保避免陷入分裂和破坏的陷阱。”

气候活动人士批评任命贾比尔来领导下月在迪拜举行的COP28会谈，因为他是阿布扎比国家石油公司的负责人，显然有利益冲突。

强调逐步减少化石燃料 贾比尔获大会各方支持

但贾比尔赢得包括美国气候特使克里在内的大会各方的支持，部分原因是他强调自己相信“逐步减少化石燃料是不可避免的”。

阿联酋和沙特等石油生产国的能源官员一直主张继续投资化石燃料，以确保能源安全，同时他们也在关注最终是否会过渡到不使用化石燃料。

中东和北非气候周组织者当天在一份新闻稿中说，该会谈的目的是“聚焦这个最容易受到气候变化影响的地区面临的挑战和解决方案”。

声明说，该地区须努力应对高温和缺水问题，60%以上的人口“几乎无法获得饮用水”。预计气温升高将导致更持续、更严重的干旱。

贾比尔还强调该地区面临的挑战，如飓风“丹尼尔”等极端事件。上个月，飓风丹尼尔导致利比亚东部的两个水坝决堤，德尔纳市被海啸般的洪水淹没。

联合国气候变化执行秘书斯蒂尔说：“中东和北非地区正处于十字路口，不仅面临着气候变化的破坏性影响，还面临着经济转型的挑战，以确保在全球升温1.5摄氏度的世界实现繁荣。”