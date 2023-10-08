阿富汗6.3级地震 造成2053死9200多人伤

（喀布尔综合电）阿富汗政府指出，该国西部发生的强烈地震已造成2053人死亡，9200多人受伤，这是阿富汗多年来最严重的地震。

据美国地质调查局的报告，阿富汗西部星期六（10月7日）上午11时（新加坡时间星期六下午2时30分）左右发生6.3级地震，震中位于赫拉特市西北35公里处，随后又迅速发生四次强烈余震，震级分别为5.5级、4.7级、6.3级，以及5.9级。

地震造成农村的房屋倒塌，城市中的居民惊慌失措地涌上街头。法新社记者在震中看到，男人们用铁锹铲开碎砖石，妇女和儿童坐在空地上等待，被毁房屋中的物品暴露在寒风中。

居民艾哈迈德告诉法新社：“我当时在办公室里，大楼突然开始摇晃，墙面开始脱落。我无法与家人取得联系，网络连接失灵了，这太可怕了。”

阿富汗国家灾害管理局发言人萨耶克星期天（8日）中午告诉路透社，地震已造成2053人死亡，9240人受伤，1329所房屋受损或被毁。

200多名死者送往不同医院 大部分是妇女儿童

阿富汗政府发言人穆贾希德星期天下午在社交媒体X上说：“13个村庄共有2053人遇难，1240人受伤，1320座房屋被完全摧毁。”

官员说，已有200多名死者被送往不同的医院，其中大部分是妇女和儿童。

阿富汗经常发生地震，尤其是在兴都库什山脉，那里靠近欧亚板块和印度板块的交汇点。去年6月，阿富汗帕克蒂卡省发生5.9级地震，造成1000多人遇难，数万人无家可归。