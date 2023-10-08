岸田：应对司机短缺 运输业须转型

日本明年将收紧卡车司机的加班时限，导致原本司机人手就不足的运输业如履薄冰。为缓解人手问题，日本政府发表经济政策宣布支持运输业转型，除要以船运和铁路运输减少卡车的运输量，也要求日本居民灵活接收货品，以减轻物流业的负担。

日本高龄化趋势是劳动力短缺的主因，据日本劳动部的最新数据，运输业司机逐渐高龄化，目前卡车司机的平均年龄是50岁、巴士司机52岁、计程车司机60岁。

为确保司机的驾驶安全，当局反对运输业以过度加班解决人手不足问题。明年4月，日本将出台劳动新准则，规定所有职业司机每年的加班时间不可超过960个小时。但这将带给日本运输业极大危机，包括发生货物无法即时配送的情况。

日本首相岸田文雄星期五（10月6日）召开部长会议，为新劳动法推出后，运输业将面对的劳动力短缺问题进行讨论。

他说：“物流是支撑人民生活和经济运转的重要社会基础，所以必须为2024年将出现的司机不足问题寻求对策。”

对于解决卡车司机短缺问题，岸田计划今后10年将长途运输的船舶和铁路运输量增加一倍，从而取代需要司机的卡车运输。

他指出，若按照原本制度，日本的物流量将可能减少30%。为此，当局必须协助运输业转型，支持业界采取“卡车、船舶、铁路联用”的大集装箱的货运方式运作。

此外，为了减低配送公司因再次配送造成的负担，也将以奖励积分带动顾客灵活接收物品。例如，到便利店或超市内设置的“配送”中心去取货。

日本国土交通部长斋藤铁夫说：“运输业是经济运转的大动脉，我们要将危机视为转型良机，努力优化运输企业的货运收费，提高工资水平。同时，也要倾听经营者的声音，以实际行动推动运输企业的发展。”

数据：2025年运输业 将面对20万人力缺口

日本放送协会（NHK）报道，根据交通部发布的预测数据，日本运输业若不转型，在2025年将面对20万人力缺口。到了2028年会更严重，缺少27万8000人。

日本运输业员工之所以出现青黄不接，是因工作时间长，无法吸引年轻人入行。根据日本劳动部统计，日本卡车司机的加班时间，是目前所有行业的三倍以上。

今年春季，全日本卡车运输协会、日本巴士协会和全国计程车联盟制定2023年业务计划中，要求当局引进外籍司机来填补空缺。为此，交通部考虑引进外籍司机，让他们驾驶卡车、巴士和计程车。

在日本，从事驾驶行业必须持有日本驾照，而驾驶巴士和计程车则须考获特别驾照。目前，考取驾照只以日语进行，这对外国人来说是一大挑战。