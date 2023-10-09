欧盟拟尽快与美国签订协议 防特朗普或入主白宫干扰

（布鲁塞尔彭博电）据报道，欧盟正想方设法，希望尽快与美国拜登政府将谈判中的双边协议签订，以防万一明年特朗普赢得总统选举重新入主白宫之后，协议谈判横生枝节。

知情人士透露，欧盟委员会官员上周对欧盟成员国的高级贸易官员说，他们有必要让欧美之间的协议谈判“免受特朗普影响”，这意味着必须尽速与拜登政府签订具有约束力的协议，否则一旦特朗普政府上台执政，谈判工作恐将变得更加困难。

特朗普2017年至2021年执政期间，欧美跨大西洋同盟关系受到严重冲击。特朗普极力贯彻“美国利益优先”的外交理念，不时指责德国等传统盟友占美国的便宜，要求欧洲的北约盟友在安全事务上承担更多责任，并向欧盟钢铝产品征收惩罚性进口关税。他也批评世界贸易组织，恫言退出这个全球多边贸易机构。

德国外交部长贝尔伯克本月接受彭博电视台访问时指出，欧盟必须为特朗普可能重新入主白宫、往后须与他交涉，做好准备。贝尔伯克本月亲赴美国德克萨斯州与特朗普所属的共和党建立联系。

欧盟一名资深外交官透露，其他欧盟国家政府也向共和党伸出触角，并试图确认谁往后可以接近第二个特朗普政府。这名外交官说，外界担心特朗普若得以东山再起，其第二个任期可能比第一个任期更糟，因为首个任期中白宫乱象频出，要再吸引高素质人才加入恐怕不容易。

拜登上任以来，美国与欧盟的关系获得修复，但拜登的贸易政策与特朗普的“美国利益优先”有不少相同之处。例如拜登为支持绿色技术而推出的3900亿美元（约5337亿新元）津贴计划，惹恼了欧洲，因为这个计划试图吸引企业将投资从欧洲转向美国。

欧洲官员希望赶在美国明年大选之前，解决绿色技术津贴和钢铁关税问题，欧盟委员会主席冯德莱恩10月20日将访问白宫，与拜登讨论此事。

欧盟即将与美国达成一项关键原材料协议，欧洲矿产将能获得美国提供税额减免。欧盟也正在争取美国在再生能源和电动车方面给予优惠待遇。此外，欧美贸易与技术委员会正探讨就供应链、人工智能、出口管制达成新协定。