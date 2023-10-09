德国地方选举 总理朔尔茨执政联盟受重挫

（柏林综合电）德国总理朔尔茨领导的中间偏左执政联盟，在星期天（10月8日）的两场地方选举中惨败，极右派则大有斩获。

执政联盟的三个政党，包括朔尔茨的社会民主党、绿党和亲商的自由民主党，在东南部的巴伐利亚（Bavaria）和西部黑森州（Hesse）的选举中表现都不如五年前的选举。

这两个州的人口占德国选民的近五分之一，此次选举因此被视为民意取向的关键指标，而移民激增和经济困境是选民关注的主要课题。

ARD国家广播公司的出口民调显示，保守派基民盟（CDU）预计将在黑森州的选举中拿下34.6%的选票，原州长莱茵因此得以连任。

派出重量级候选人、内政部长费泽的自民党，预计只赢得15.1%选票，比2018年选举低了4.7个百分点。

自1957年就在巴伐利亚执政的基民盟姐妹党基社盟（CSU），则预计会赢得36.4%选票，同样可蝉联执政。虽然这只是比2018年的选举成绩差一些，却是该党自1950年以来最低的得票率。

反移民的“德国另类选择党”（AfD）在两州拿下的选票都排在第二位，而且得票率均上升了约五个百分点。该党联合领导人魏德尔说，这显示他们“走在正确的轨道上”，并形容本届选举是对执政联盟的“一个教训，也是对变革的一次表决”。

分析员认为，朔尔茨之前已被指无法在俄乌战事和绿色转型等危机中展现领导力，这次在选举中的失利将进一步加剧执政联盟的紧张关系。

德国《明镜周刊》在评论中指出，这次的选举是对上台两年的朔尔茨联合政府的“中期成绩单”，“结果是灾难性的……如果执政联盟想在两年内再次当选，就须重新做出调整”。