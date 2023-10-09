全球航空运力恢复至冠病疫情前水平

（伦敦综合电）航空业分析公司睿思誉（Cirium）的数据显示，全球航空公司的航空运力将于本周超越2019年，即冠病疫情暴发前的水平。

这标志着冠病疫情复苏的一个重要里程碑，意味着全球1万1700亿美元（约1万6000亿新元）的旅游市场在陷入前所未有的生存危机四年后，终于恢复到疫情前的水平。

不过，航空业未来仍将面对新的动荡。其中，往返中国的旅行依然低迷，航空公司也得努力应对持续存在的飞机供应瓶颈。

此外，俄罗斯的领空现已对许多西方航空公司关闭，这加剧了疫情后的一系列挑战。

全球航空业今年利润估计比2019年少40%

国际航空运输协会（IATA）估计，全球航空业今年的利润将比2019年少40%。IATA指，商务旅行还未全面恢复，且还不清楚什么时候会恢复，或是否真的会恢复。

由于商务旅行复苏前景不明朗，航空业者正从也在消退的报复性旅游热潮中榨取力所能及的资源。客机交付延误，以及近期频频发生的飞机引擎问题，给增长前景蒙上了阴影。这也迫使航空业者不得不继续使用老旧的飞机。此外，劳动力、航空燃油和借贷成本也越来越高。

美国航空业分析员贝克接受彭博电视采访时说：“航空业的收入已恢复到2019年的水平，但成本却上升了18%至19%。员工工资则上升了35%至40%。这太疯狂了……根本无法持续。”

2019年全球最大的游客输出国中国，是率先对外封锁的国家之一，也是最晚放弃国际旅行限制的国家之一，对诸如美英澳等国的旅行团限制直到今年8月才结束。

彭博社的分析指出，冠病大流行期间严格的封锁措施所造成的经济与心理创伤，导致中国游客迄今为止对昂贵的海外旅游仍犹豫不决。在这同时，由于办理中国签证手续繁琐，且航班有限，北美和欧洲游客到中国大陆旅游的兴致也不大。

世界旅游及旅行业理事会（WTTC）总裁兼首席执行官辛普森上个月接受彭博社访问时指出，中国的跨境旅游可能还需要一年时间才能全面恢复。

中国对美加9月航空交通只占疫情前十分之一

根据全球旅游数据和分析公司OAG Aviation Worldwide的报告，中国上个月对美国和加拿大的航空交通只占疫情前的十分之一。

分析指出，地缘政治紧张是中美之间航空旅游量减少的其中一个因素。预计到本月底，这两大贸易伙伴国每周提供的往返于两国间的航班数将增加到各24趟，疫情前为每周平均340趟。

国际旅行迟迟未能全面恢复的另一主要原因是俄罗斯向乌克兰发动的入侵战争。在俄罗斯禁止西方国家航空公司进入其领空后，飞亚洲的欧美航空客机只能绕道而行，导致成本增加、路线延长。