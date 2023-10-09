研究女性收入和劳动市场参与 哈佛教授获诺贝尔经济学奖

（斯德哥尔摩综合电）瑞典皇家科学院宣布，将2023年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家克劳迪娅·戈尔丁，表彰她“发现了劳动力市场性别差异背后的关键因素”。

现年77岁的戈尔丁（Claudia Goldin）是第一个提供几个世纪以来女性收入和劳动力市场参与情况的学者。她的研究揭示了这些变化背后的驱动力，并指出了性别差异持续至今的主要原因。

评奖委员会星期一（10月9日）发表声明说，戈尔丁的研究“增进了我们对妇女劳动力市场的了解”。

诺贝尔经济学奖委员会主席斯文森说，了解妇女在劳动力市场中的作用对社会非常重要。“由于戈尔丁的开创性研究，我们对未来可能需要消除的潜在因素和障碍有了更多的了解。”

瑞典皇家科学院秘书长艾利格伦说，戈尔丁对能够获得这项殊荣“感到意外，但非常、非常开心”。

现任哈佛大学教授的戈尔丁是一位美国经济历史学家和劳动经济学家，她的研究涵盖了广泛的主题，包括女性劳动力、收入方面的性别差距、收入不平等、技术变革、教育和移民。她的大部分研究都是通过过去的视角来解释现在，并探讨当前关注问题的根源。

诺贝尔经济学奖是今年颁发的最后一个诺贝尔奖项，戈尔丁将可获得1100万瑞典克朗（近137万新元）的奖金。

诺贝尔经济学奖自1969年颁发至今，仅有三位女性获奖，另外两位女得主分别为2009年的美国政治经济学家奥斯特罗姆（Elinor Ostrom），以及2019年的法裔美国经济学家迪弗洛（Esther Duflo）。