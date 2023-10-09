日本新干线列车疑似化学品泄漏 六名乘客送院

日本从青森开往东京的新干线列车，星期一（10月9日）开到中途突然冒出白烟，经调查是有人在厕所里放了易燃化学品。据报道，共有六名乘客被送往医院，包括一名被烧伤的小男孩。其他乘客里，也有人申述感到身体不舒服。

事发当天正好是日本三连休的最后一天，新干线内坐满了乘客。

被置放化学物品的是东北新干线“隼鸟52号”，它原定在上午11时56分抵达仙台站，但在列车抵达前的两分钟，紧急呼叫系统突然响起。车长迅速检查了车厢，发现7号车厢冒起浓烟。

列车停在仙台站后，车站工作人员对外大喊：“7号车厢冒烟了！”有人听到7号车方向传来一名女人的声音喊道：“我的孩子被烧伤了。”这名女子后来抱着一名小男生上了救护车。报道称，男孩上救护车时下身没穿任何衣服，膝盖以下的身体都是黑色的，看起来像是沾满了煤灰。

一名48岁男子说，他正要从仙台站登上隼鸟52号，突然听到站台工作人员大喊7号车冒烟。后来他就感到身体不适。

仙台市一共出动31辆消防车到事发现场支援，月台上可见许多穿着防护服的消防员不断进出新干线车厢内部。警方调查后称，车内发现一个装有疑似化学毒物的袋子，目前已找到袋子的主人，正在进行深入调查。

1995年3月，东京发生过邪教组织奥姆真理教在地铁车厢释放沙林毒气的恐怖事件。这一事件造成13名乘客和车站工作人员死亡，6000多人受伤。

日本媒体引述国土交通部的报告说，日本虽然没有在新干线闸口实施行李安检措施，但在承办2020年东京奥运会之前，为防止发生地铁恐怖事件，已与铁路运营商合作，在月台以及检票处都装置了可检测和跟踪可疑人员的新型系统作为安检对策。