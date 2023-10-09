多国加强保安 各大航空公司停飞特拉维夫

（伦敦／巴黎综合电）以巴爆发新一轮冲突后，英国、加拿大、法国和德国等纷纷加强保护境内的犹太设施，欧美多个城市也出现亲巴勒斯坦的示威活动。

英国伦敦警方星期天（10月8日）说，警方已在部分地区增加巡逻警力。内政部长布雷弗曼警告，政府对反犹太主义或美化恐怖主义的行为采取零容忍态度。布雷弗曼在社交平台X（前称推特）上说：“我希望警方充分利用法律力量，打击支持哈马斯和其他被禁恐怖组织，或恐吓英国犹太人的企图。”

美国政府在纽约、洛杉矶、迈阿密及休斯敦等城市加派警力，确保犹太教堂的安全。加拿大和法国也在犹太教堂与学校和回教堂等敏感的宗教地点加派人手巡逻。

纽约曼哈顿星期天有约1000人聚集声援巴勒斯坦人，数百名亲以色列的民众也到现场示威；加拿大的蒙特利尔也有支持巴勒斯坦人民的集会，示威者高举“自由巴勒斯坦”的海报、挥舞巴勒斯坦国旗，并呼吁抵制以色列。

德国首都柏林一些巴勒斯坦支持者走上街头庆祝以色列被袭击。在土耳其的伊斯坦布尔市，有数千人游行支持巴勒斯坦。

法国禁止原定星期一晚上在里昂举行的亲巴勒斯坦集会。法国内政部长达尔马宁要求地方官员加强监控。法国有超过50万名犹太人，是犹太人口最多的欧洲国家，在全球范围则排第三，仅次于以色列和美国。

此前，伊朗首都德黑兰及其他大城市，上星期六则有大批群众聚集声援巴勒斯坦，他们燃放烟花并焚烧以色列国旗。德黑兰有广告牌写着：“伟大的解放行动已经开始。”

另一方面，随着以巴冲突升级，包括美国航空、达美航空、法国航空、汉莎航空、阿联酋航空、瑞安航空、瑞士航空、奥地利航空及土耳其航空在内的多家主要航空公司，已在周末取消了飞往特拉维夫的航班以策安全。

美国联邦航空管理局发布了一份空中任务通知，要求航空公司审视当前的安全状况，谨慎行事。

好几家国际航空公司表示，他们会等待安全情况改善，之后才会考虑是否恢复航班。

根据客机追踪网站flightradar24的数据，每天一般有约300趟航班从特拉维夫的本古里安国际机场起飞。