小罗伯特·肯尼迪宣布以独立人士身份竞选美国总统

（费城综合电）美国已故总统约翰肯尼迪的侄儿小罗伯特·肯尼迪宣布，他将放弃民主党初选，以独立无党派人士身份竞选总统，这为原本可能是民主党的拜登和共和党的特朗普之间再次对决的2024年总统选举增添变数。

分析认为，环保律师及反疫苗倡议者，且是美国右翼媒体宠儿的小罗伯特，相较于从拜登手中抢票，他将更多地是从特朗普手中抢掉选票。

69岁的小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr）是政治上最著名的民主党家族之一的成员，但他在共和党人中的好感度高于民主党人，他的边缘观点获得一些极右翼保守派的支持，包括他对冠病疫苗的公开不信任。民调显示，他在主要初选民调的平均支持率低于15%，落后拜登47个百分点。

小罗伯特星期一（10月9日）在新闻发布会上说：“我今天来这里是为了宣布我们从剥夺了我们负担得起的生活、对未来的信念和互相尊重的腐败暴政中独立出来。”

小罗伯特也是已故参议员罗伯特·肯尼迪的儿子，他告诉支持者：“但要做到这一点，我必须先宣布我自己的独立：从民主党及所有其他政党中独立。”

他指出，自己做出这个决定并不容易，因为这意味着他必须痛苦地放下他的叔伯、父亲、祖父和曾祖父所属的政党。

小罗伯特在竞选过程中经常提到他的家族，但在他宣布独立参选后，肯尼迪家族的四个兄弟姐妹发表了一份声明称，小罗伯特的宣告危险且令人深感悲痛，并指尽管他继承了家族的身份，但他并没有与他们一样拥有相同的价值观、愿景或判断。