美欧点名伊朗 促勿使冲突蔓延到加沙以外

（华盛顿／汉堡综合电）美国、法国、德国、英国和意大利五国同声呼吁伊朗，不要让冲突蔓延到加沙以外。美国军方也促请伊朗不要卷入以巴冲突，以免冲突规模扩大。

法国总统府星期一（10月9日）发出法美德英意的五国联合声明。声明说：“我们要进一步呼吁其他极端组织以及任何可能企图利用眼前局势的国家，尤其是伊朗，不要借机达到其他目的，或者使冲突扩大到加沙之外。”

美军参谋长联席会议主席布朗将军同日在飞往布鲁塞尔的途中，被媒体问及他会向伊朗发出怎样的信息。他说：“不要卷入其中……我们希望发出一个非常强烈的信息，我们不希望事态扩大。我们要清楚地向伊朗传达这一点。”

美国正向以色列提供大批新的空防系统、弹药和其他援助，帮助以色列应对哈马斯的袭击。五角大楼也宣布将派遣一支航母打击群开往以色列岸外。

布朗上月出任参谋长联席会议主席。他说：“这是支持以色列非常强有力的信息，也发出了强有力的威慑信号，要遏制以巴冲突扩大。”

布朗曾担任美军中央司令部副司令，负责美军在中东的军事行动，以及协调多国联军对国际恐怖组织伊斯兰国的空中打击行动。他认为，哈马斯此次的大规模袭击等同于伊国组织的武装恐怖行径。

以色列战略事务部长德默尔接受彭博电视台采访时说，有证据显示，伊朗可能事先知道哈马斯将对以色列发动袭击。

他说：“起初，我们并不认为他们知道，但现在有一些证据表明他们可能早已经知道这件事。我们正在核实这些证据。”

德默尔指伊朗是以色列“最大的敌人”，也是哈马斯的主要金主，为这个极端组织提供资金和军备。他说，伊朗正在把更多的恐怖组织带入这场战斗。

德默尔是以色列总理内坦亚胡的长期盟友。他说，以色列将强力反击，一定要让哈马斯付出惨痛代价，让哈马斯和以色列的其他敌人今后不敢轻举妄动。

情报员：伊朗提供军事训练和数千万美元武器装备

另一方面，据西方和中东的多名前任和现任情报官员，哈马斯至少在一年前就已开始策划此次的袭击行动，并得到伊朗的关键性支持。伊朗不仅提供军事训练和后勤协助，也提供了数千万美元的武器装备。

《华盛顿邮报》引述这些官员报道，虽然伊朗具体扮演了怎样的角色还未完全确定，但这次袭击凸显了德黑兰多年来要围剿以色列的野心。

哈马斯向来都保持一定程度的独立性，但受访官员说，近年来哈马斯获得伊朗提供大量资金，以及在技术上协助制造具备先进导引系统的火箭和无人机；此外，伊朗还在加沙以外地区为哈马斯成员提供训练。

德黑兰官员曾公开吹嘘，近年来向哈马斯提供了巨额军事援助。哈马斯领袖哈尼亚去年接受媒体访问时透露，伊朗向哈马斯提供了7000万美元（约9566万新元）的军事协助。

根据美国国务院2020年报告，伊朗每年提供约1亿美元的援助给多个巴勒斯坦恐怖组织，包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、解放巴勒斯坦人民阵线总指挥部等。