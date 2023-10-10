应对朝核威胁 韩美日时隔七年举行海上军演

韩国海军说，韩国、美国和日本从星期一至星期二（10月9日至10日）在济州东南方公海上进行了海洋拦截及反海盗演习。这是自2016年以来首次举行三方联合海上演习。

分析指出，在朝鲜预告10月将第三次发射军事侦察卫星等的情况下，这是韩美日加强合作应对朝鲜核武及导弹威胁。

韩国海军说：“此次演习是为强化韩美日吓阻及应对朝鲜近来不断升级核武及导弹威胁的能力，并聚焦提升三方海上作战能力以因应海上威胁，并建立基于规范的国际秩序。”

韩国海军派出宙斯盾驱逐舰“栗谷李珥号”、军需支援舰“天地号”，日本海上自卫队派出直升机母舰日向号，美军派出航空母舰雷根号以及另外两艘巡洋舰及一艘驱逐舰参与这次演习。

韩国国防部星期二（10日）称， 美国核动力航母里根号预计将于本星期四（12日）停靠韩国釜山港，并一直停留到16日。里根号抵达韩国将“加强韩国和美国的防御态势，以防朝鲜发起任何挑衅”。

韩国海军说，此次演习是以今年6月香格里拉对话为契机，在韩美日国防部长会谈时就重启三方演习和定期化达成协议，并在8月美国戴维营峰会时就应对朝核导弹威胁，加强三国安保合作达成协议而举行的。

分析指出，朝鲜5月和8月发射卫星都失败，但朝鲜预告，在彻底调查原因并采取措施后，将于10月进行第三次侦察卫星发射。而10月10日是朝鲜劳动党创建纪念日。

朝中社10日引述朝鲜国家航空宇宙技术总局研究员李成振的话报道，朝鲜军事侦察卫星等航天项目是保障国家安全利益和生存权不可或缺的战略抉择。朝鲜将继续加强自卫国防力量，从而应对美国及其追随势力在太空等各领域的军事威胁和侵略企图。

朝鲜在9月26日至27日举行的最高人民会议上，将负责卫星发射的国家宇宙开发局升格为国家航空宇宙技术总局。 这是朝鲜以国家航空宇宙技术总局的名义首次发表的文章。

韩国外交部发言人指出，朝鲜不顾国际社会的反复警告，仅进入今年以来就数次强行发射卫星，预告将在10月再进行发射，对此感到非常遗憾。朝鲜的卫星发射明显违反了禁止利用弹道导弹技术一切发射的联合国安理会决议，是明显的非法行为。朝鲜不管用什么借口都无法将其正当化。