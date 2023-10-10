日本育婴津贴追不上产院涨价潮

根据日本卫生部的数据，过去一年，有近半数的妇产科为应付高成本而涨价。在一子难求的日本，生育费不减反增，导致孕妇不满。岸田政府在今年4月虽然推出了育婴津贴配套，但舆论指政府的补贴金额无法追赶产院的涨价潮。

日本生育率急速下降，去年77万个新生儿写下新低，而且是提早20年跌破当局视为最大人口危机的80万新宝宝大关。岸田政府为挽救这一生育危机，今年4月把生育津贴从原本的46万日元（约4218新元）调高到50万日元。

已怀上第二胎的荒川正帆（30岁）接受《联合早报》采访时说：“政府增加分娩住院补助金的那时，我正在怀第二胎。当时，还和老公一起庆祝，高兴这个孩子来得正是时候。但是三个月后，我去产院体检时，医院贴出的通告说要在8月调高分娩费和住院费。我的宝宝是在涨价后生的，结果加上住院和特别护理费，我还得自掏30万日元。”

《日经济新闻》报道，根据卫生部的调查，2021年东京公立医院正常分娩平均费是56.5万日元，但私人产院就不止这个费用。如果是高风险产妇，分娩费约120万日元。

日本卫生部今年7月到8月对2232家机构进行调查，在回收的问卷中发现有26.5%的医疗机构是在政府增加补贴育婴费后，提高了孕妇入院费用。不少医疗机构是以水电费飙升决定涨价。此外，也发现有765家产院或占44.5%，去年都因为经营困难，不得不调高收费。

目前，除了开刀接生等特殊情况，日本生育并不属于保险范围。据报道，由自民党女干部小渊优子带头的“减轻分娩费议会联盟”向岸田政府提交议案，希望明年通过议会让孕妇的分娩费适用于医疗保险。

小渊优子指出，当局的目标是要让日本人在不花一分钱的情况下生孩子。

日本放送协会（NHK）的调查显示，日本各大产院面对生存危机，并研判少子化是导致产院经营出问题的症结。

爱媛县松山市创业60年的产院院长说：“15年前，医院每年有800个宝宝出生，但去年却只有600个。我们无法因为接生的婴孩少而削减人员，因为产院必须24小时待命，确保婴孩平安。还有一个情况是，目前高龄产妇增加，这也意味着产院需要更多资金购买器材应对。”

《朝日新闻》报道，日本全国妇产科医院的危机还不仅仅是少子化，还存在妇产科医生老龄化的课题。数据显示，日本的私人产院逐渐减少，在2006年有1818家私人接生诊所，但到了2022年，数量减少了38%，只剩下1135家。