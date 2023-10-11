美国犹他州指控TikTok：如赌场用老虎机般引儿童上瘾

（犹他路透电）美国犹他州对中国短片平台抖音海外版TikTok提起诉讼，指控该公司“诱使”儿童对它的应用上瘾，让他们在短视频分享平台上不健康地花费大量时间，从而受到伤害。

犹他州总检察长雷耶斯星期二（10月10日）说：“这些年轻用户（和他们父母）不知道的是，TikTok在其应用的安全问题方面欺骗了他们，并利用这一点使他们强迫性地检查和观看该应用，不管这对他们的心理健康、身体发育、家庭和社交生活造成的可怕影响。”

诉状指出，TikTok利用特意设计算法，以各种内容吸引网民注意，如同赌场以老虎机般操控儿童成瘾，令他们难以自拔。

雷耶斯表示，希望透过这次诉讼迫使抖音改变其“破坏行为”，征收所得的罚款将会用作教育基金，以及弥补州内儿童所受的损害。

犹他州是最新一个对TikTok提起诉讼的州，此前，阿肯色和印第安纳州也提起类似诉讼，而蒙大拿州则通过立法全面禁止该应用。

TikTok所属字节跳动（ByteDance）公司在回应诉讼时说，该公司为了保护年轻用户所推出的安全措施领先同业，包括为18岁以下的用户设置60分钟时限，禁止他们长时间观看视频，也会允许家长控制青少年的账号。

美国国会近几个月来一直在考虑立法，使拜登政府能够限制或禁止TikTok，因为人们担心这款应用能够帮助从事间谍活动。